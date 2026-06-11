Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все
1 минута
504
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Жареные кабачки – идеальная закуска на любой случай. Готовить их можно в мучном и яичном кляре, а также просто запечь гриль. Подавать жареные кабачки лучше всего со сметанным соусом или йогуртов, а также с сырной намазкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-намазки из кабачков, с сыром и майонезом.
Ингредиенты:
- 2 молодые кабачки
- 150 г муки
- 1 ч. л. соли
- масло для жарки
Для соуса:
- 3 ст. л. майонеза
- 2-3 зубчика чеснока
- пучок укропа
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать дольками.
2. Муку смешать с солью. Обвалять кабачки в муке.
3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
4. Для соуса: смешать майонез, измельченный чеснок и укроп.
Подавать кабачки с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: