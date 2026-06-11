Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все
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Жареные кабачки – идеальная закуска на любой случай. Готовить их можно в мучном и яичном кляре, а также просто запечь гриль. Подавать жареные кабачки лучше всего со сметанным соусом или йогуртов, а также с сырной намазкой.

Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-намазки из кабачков, с сыром и майонезом. 

Ингредиенты:

  • 2 молодые кабачки
  • 150 г муки
  • 1 ч. л. соли
  • масло для жарки

Для соуса:

  • 3 ст. л. майонеза
  • 2-3 зубчика чеснока
  • пучок укропа

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать дольками.

Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все

2. Муку смешать с солью. Обвалять кабачки в муке.

Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все

3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все

4. Для соуса: смешать майонез, измельченный чеснок и укроп.

Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все

Подавать кабачки с соусом!

Самая вкусная закуска-намазка из жареных кабачков с сыром и майонезом: рецепт блюда, которое полюбят все

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