Жареные кабачки – идеальная закуска на любой случай. Готовить их можно в мучном и яичном кляре, а также просто запечь гриль. Подавать жареные кабачки лучше всего со сметанным соусом или йогуртов, а также с сырной намазкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски-намазки из кабачков, с сыром и майонезом.

Ингредиенты:

2 молодые кабачки

150 г муки

1 ч. л. соли

масло для жарки

Для соуса:

3 ст. л. майонеза

2-3 зубчика чеснока

пучок укропа

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать дольками.

2. Муку смешать с солью. Обвалять кабачки в муке.

3. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

4. Для соуса: смешать майонез, измельченный чеснок и укроп.

Подавать кабачки с соусом!

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