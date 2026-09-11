Самая вкусная запеченная скумбрия: добавьте пикантный соус
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Запеченная скумбрия хорошо сочетается с соусом, в котором присутствуют одновременно соленые, острые и слегка сладкие нотки. Пикантная смесь из соевого соуса, дижонской горчицы, меда и лимонного сока придает рыбе выразительный вкус, а во время запекания сверху образуется румяная корочка.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- соевый соус – 2 ст.л.
- дижонская горчица – 1 ст.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
- мед – 1,5 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно очистить скумбрию и нарезать её порционными кусочками.
2. Из каждого кусочка удалить кости, после чего сформировать рыбные порции и выложить их на противень.
3. Для соуса в отдельной посуде смешать соевый соус, дижонскую горчицу, лимонный сок, мед и масло.
4. Перемешать все до однородности, чтобы мед хорошо распределился в смеси.
5. Подготовленные кусочки скумбрии смазать пикантным соусом.
6. Поставить противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку.
7. Запекать рыбу 15-20 минут, пока она не подрумянится. Готовую скумбрию можно подавать сразу после приготовления.
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