Самая вкусная запеченная скумбрия: добавьте пикантный соус

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
81
Как вкусно приготовить скумбрию
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Запеченная скумбрия хорошо сочетается с соусом, в котором присутствуют одновременно соленые, острые и слегка сладкие нотки. Пикантная смесь из соевого соуса, дижонской горчицы, меда и лимонного сока придает рыбе выразительный вкус, а во время запекания сверху образуется румяная корочка.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Рецепт вкусной запечённой скумбрии

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • дижонская горчица – 1 ст.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • мед – 1,5 ч.л.
  • растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Нарезаем рыбу

1. Сначала нужно очистить скумбрию и нарезать её порционными кусочками.

2. Из каждого кусочка удалить кости, после чего сформировать рыбные порции и выложить их на противень.

Готовим соус

3. Для соуса в отдельной посуде смешать соевый соус, дижонскую горчицу, лимонный сок, мед и масло.

Смазываем рыбу соусом

4. Перемешать все до однородности, чтобы мед хорошо распределился в смеси.

5. Подготовленные кусочки скумбрии смазать пикантным соусом.

Ставим в духовку

6. Поставить противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку.

7. Запекать рыбу 15-20 минут, пока она не подрумянится. Готовую скумбрию можно подавать сразу после приготовления.

Готовая скумбрия

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