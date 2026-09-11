Самая вкусная запеченная скумбрия: добавьте пикантный соус

Запеченная скумбрия хорошо сочетается с соусом, в котором присутствуют одновременно соленые, острые и слегка сладкие нотки. Пикантная смесь из соевого соуса, дижонской горчицы, меда и лимонного сока придает рыбе выразительный вкус, а во время запекания сверху образуется румяная корочка.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

соевый соус – 2 ст.л.

дижонская горчица – 1 ст.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

мед – 1,5 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сначала нужно очистить скумбрию и нарезать её порционными кусочками.

2. Из каждого кусочка удалить кости, после чего сформировать рыбные порции и выложить их на противень.

3. Для соуса в отдельной посуде смешать соевый соус, дижонскую горчицу, лимонный сок, мед и масло.

4. Перемешать все до однородности, чтобы мед хорошо распределился в смеси.

5. Подготовленные кусочки скумбрии смазать пикантным соусом.

6. Поставить противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку.

7. Запекать рыбу 15-20 минут, пока она не подрумянится. Готовую скумбрию можно подавать сразу после приготовления.

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