Самая вкусная запеченная скумбрия в духовке: добавьте пикантный соус
Для того, чтобы вкусно запечь скумбрию, совсем не обязательно использовать разнообразные многокомпонентные маринады. Достаточно использовать всего несколько специй, а также пикантный соус на основе лимонного сока и соевого.
Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии с соусом опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- специи: перец, кориандр – по вкусу.
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 5 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- сахар – 1 ч.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. У рыбы удалить голову, плавники хвост и позвоночник. Зачистить от внутренностей и черной пленки.
2. Два филе, которые получились, посыпать черным перцем и кориандром с обеих сторон.
3. Далее каждое порезать на кусочки, как на видео. Выложить в лодочки из фольги шкуркой вверх.
4. Для маринада в мисочку выложить лимонный сок, масло, соевый соус, сахар и перемешать.
5. Полить рыбу маринадом и оставить мариноваться на 30 мин.
6. Далее запечь в предварительно разогретой духовке 15 минут при температуре 200 градусов.
