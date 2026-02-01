Для того, чтобы вкусно запечь скумбрию, совсем не обязательно использовать разнообразные многокомпонентные маринады. Достаточно использовать всего несколько специй, а также пикантный соус на основе лимонного сока и соевого.

Идея приготовления вкусной запеченной скумбрии с соусом опубликована на странице фудблогера cook with me at home в Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

специи: перец, кориандр – по вкусу.

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 5 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

сахар – 1 ч.л.

растительное масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. У рыбы удалить голову, плавники хвост и позвоночник. Зачистить от внутренностей и черной пленки.

2. Два филе, которые получились, посыпать черным перцем и кориандром с обеих сторон.

3. Далее каждое порезать на кусочки, как на видео. Выложить в лодочки из фольги шкуркой вверх.

4. Для маринада в мисочку выложить лимонный сок, масло, соевый соус, сахар и перемешать.

5. Полить рыбу маринадом и оставить мариноваться на 30 мин.

6. Далее запечь в предварительно разогретой духовке 15 минут при температуре 200 градусов.

