Самое вкусное домашнее варенье из абрикосов: готовится на сковородке
Вкусное абрикосовое варенье можно приготовить просто в сковородке. Главное условие – чтобы посуда имела толстые и высокие стенки. Джем будет иметь привлекательный золотистый цвет и отличный кисло-сладкий вкус.
Идея приготовления вкусного домашнего варенья из абрикосов на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Понадобится всего три ингредиента.
Ингредиенты:
- абрикосы (измельченные) – 0,5 литра с верхом
- сахар – 0,5 л с верхом
- лимонная кислота – на кончик ножа
Способ приготовления:
1. Измельченные абрикосы положить в глубокую сковородку или кастрюлю (широкую и с толстым дном,
2. Поставить на максимальный огонь и, помешивая с момента закипания, засечь 5 минут.
3. Все время мешать, чтобы не пригорело.
4. Через 5 минут добавить сахар и так же с момента закипания засечь 5 минут.
5. Все время активного кипения помешивать.
6. Далее добавить лимонную кислоту и еще проварить минуту.
7. Снять с огня и разложить в простерилизованные банки, закатать.
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