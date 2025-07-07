Вкусное абрикосовое варенье можно приготовить просто в сковородке. Главное условие – чтобы посуда имела толстые и высокие стенки. Джем будет иметь привлекательный золотистый цвет и отличный кисло-сладкий вкус.

Идея приготовления вкусного домашнего варенья из абрикосов на зиму опубликована на странице фудблогера Юлии Симончук (cook julija simonchuk) в Instagram. Понадобится всего три ингредиента.

Ингредиенты:

абрикосы (измельченные) – 0,5 литра с верхом

сахар – 0,5 л с верхом

лимонная кислота – на кончик ножа

Способ приготовления:

1. Измельченные абрикосы положить в глубокую сковородку или кастрюлю (широкую и с толстым дном,

2. Поставить на максимальный огонь и, помешивая с момента закипания, засечь 5 минут.

3. Все время мешать, чтобы не пригорело.

4. Через 5 минут добавить сахар и так же с момента закипания засечь 5 минут.

5. Все время активного кипения помешивать.

6. Далее добавить лимонную кислоту и еще проварить минуту.

7. Снять с огня и разложить в простерилизованные банки, закатать.

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