Сезон клубники – лучшее время для приготовления домашнего варенья. Если хочется получить густой ароматный десерт с целыми ягодами, стоит обратить внимание на этот проверенный способ. Благодаря двухэтапному варке клубника остается красивой и не разваривается, а готовое варенье прекрасно хранится в течение длительного времени.

Идея приготовления вкусного клубничного варенья опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

клубника – 1 кг.

сахар – 500 г

лимонная кислота – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для варенья выберите плотную клубнику среднего или небольшого размера.

2. Ягоды хорошо промойте, удалите плодоножки и дайте стечь лишней влаге.

3. Выложите клубнику в широкую глубокую посуду для варки.

4. Посыпьте ягоды сахаром и оставьте на некоторое время, чтобы клубника начала выделять сок.

5. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите массу до кипения.

6. Во время нагрева периодически аккуратно перемешивайте, чтобы сахар равномерно растворился. Варите варенье без крышки примерно 10 минут.

7. После этого снимите с огня и оставьте до полного остывания. Удобнее всего оставить его на ночь. На следующий день снова доведите варенье до кипения.

8. Добавьте лимонную кислоту и аккуратно перемешайте. Горячее варенье разлейте по заранее стерилизованным банкам. Плотно закрутите крышками и переверните банки вверх дном.Дождитесь полного остывания и перенесите заготовки в сухое тёмное место для хранения.

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