Самое вкусное клубничное варенье с целыми ягодами: делимся простым рецептом
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Сезон клубники – лучшее время для приготовления домашнего варенья. Если хочется получить густой ароматный десерт с целыми ягодами, стоит обратить внимание на этот проверенный способ. Благодаря двухэтапному варке клубника остается красивой и не разваривается, а готовое варенье прекрасно хранится в течение длительного времени.
Идея приготовления вкусного клубничного варенья опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг.
- сахар – 500 г
- лимонная кислота – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Для варенья выберите плотную клубнику среднего или небольшого размера.
2. Ягоды хорошо промойте, удалите плодоножки и дайте стечь лишней влаге.
3. Выложите клубнику в широкую глубокую посуду для варки.
4. Посыпьте ягоды сахаром и оставьте на некоторое время, чтобы клубника начала выделять сок.
5. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите массу до кипения.
6. Во время нагрева периодически аккуратно перемешивайте, чтобы сахар равномерно растворился. Варите варенье без крышки примерно 10 минут.
7. После этого снимите с огня и оставьте до полного остывания. Удобнее всего оставить его на ночь. На следующий день снова доведите варенье до кипения.
8. Добавьте лимонную кислоту и аккуратно перемешайте. Горячее варенье разлейте по заранее стерилизованным банкам. Плотно закрутите крышками и переверните банки вверх дном.Дождитесь полного остывания и перенесите заготовки в сухое тёмное место для хранения.
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