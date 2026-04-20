Самое вкусное жаркое для ужина: с курицей и картошкой
Ароматное домашнее жаркое – это всегда о сытном ужине и ощущение уюта. Сочетание нежной курицы, мягкого картофеля и овощей создает классическое блюдо, которое нравится всей семье. Оно не требует сложных ингредиентов, но всегда получается насыщенным и вкусным.
Идея приготовления вкусного домашнего жаркого с картофелем и мясом опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра – 3-4 шт.
- картофель – 5-6 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные бедра нарезать порционными кусками, обжарить в кастрюле или казане с разогретым маслом до румяной корочки.
2. Добавить измельченный лук и натертую морковь, обжарить до мягкости овощей.
3. Всыпать муку, добавить томатную пасту, перемешать и влить небольшое количество воды, чтобы образовался соус.
4. Картофель очистить, нарезать крупными кубиками и добавить к мясу.
5. Влить воду так, чтобы она покрывала картофель, приправить солью и перцем.
6. Тушить под крышкой на среднем огне 30-40 минут до готовности картофеля и мяса.
7. В конце добавить измельченную зелень, перемешать и дать блюду настояться несколько минут.
