Самое вкусное жаркое для ужина: с курицей и картошкой

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
501
Ароматное домашнее жаркое – это всегда о сытном ужине и ощущение уюта. Сочетание нежной курицы, мягкого картофеля и овощей создает классическое блюдо, которое нравится всей семье. Оно не требует сложных ингредиентов, но всегда получается насыщенным и вкусным.

Идея приготовления вкусного домашнего жаркого с картофелем и мясом опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 3-4 шт.
  • картофель – 5-6 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра нарезать порционными кусками, обжарить в кастрюле или казане с разогретым маслом до румяной корочки.

2. Добавить измельченный лук и натертую морковь, обжарить до мягкости овощей.

3. Всыпать муку, добавить томатную пасту, перемешать и влить небольшое количество воды, чтобы образовался соус.

4. Картофель очистить, нарезать крупными кубиками и добавить к мясу.

5. Влить воду так, чтобы она покрывала картофель, приправить солью и перцем.

6. Тушить под крышкой на среднем огне 30-40 минут до готовности картофеля и мяса.

7. В конце добавить измельченную зелень, перемешать и дать блюду настояться несколько минут.

