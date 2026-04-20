Ароматное домашнее жаркое – это всегда о сытном ужине и ощущение уюта. Сочетание нежной курицы, мягкого картофеля и овощей создает классическое блюдо, которое нравится всей семье. Оно не требует сложных ингредиентов, но всегда получается насыщенным и вкусным.

Идея приготовления вкусного домашнего жаркого с картофелем и мясом опубликована на странице фудблогера cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 3-4 шт.

картофель – 5-6 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

томатная паста – 1 ст.л.

масло – 2 ст.л.

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные бедра нарезать порционными кусками, обжарить в кастрюле или казане с разогретым маслом до румяной корочки.

2. Добавить измельченный лук и натертую морковь, обжарить до мягкости овощей.

3. Всыпать муку, добавить томатную пасту, перемешать и влить небольшое количество воды, чтобы образовался соус.

4. Картофель очистить, нарезать крупными кубиками и добавить к мясу.

5. Влить воду так, чтобы она покрывала картофель, приправить солью и перцем.

6. Тушить под крышкой на среднем огне 30-40 минут до готовности картофеля и мяса.

7. В конце добавить измельченную зелень, перемешать и дать блюду настояться несколько минут.

