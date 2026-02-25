Самые сочные мясные котлеты в духовке: как приготовить: как приготовить
Для того, чтобы котлеты получились действительно сочные, сочетайте несколько видов фарша. Также используйте овощи. Такие изделия можно приготовить даже в духовке.
Идея приготовления сочных мясных котлет в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 600 г
- фарш говяжий – 600 г (нежирный)
- лук репчатый – 2 шт. (крупные)
- морковь – 200 г (1 большая или 2 средние)
- яйцо куриное – 1 шт.
- специи: соль, черный молотый перец, сладкая паприка, сухая аджика (для пикантности).
- масло – капля для смазывания рук.
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на мелкой терке (именно мелкая терка даст максимум сока и цвета).
2. Лук измельчить, натереть или взбить в блендере до состояния кашицы.
3. В большой глубокой миске соединить два вида фарша: куриный и говяжий.
4. Добавить подготовленный лук, морковь, разбить яйцо.
5. Всыпать соль, перец, паприку и сухую аджику.
6. Тщательно вымешать массу руками.
7. Чтобы котлеты лучше держали форму, фарш можно немного отбить, поднимая его и бросая обратно в миску несколько раз.
8. Противень застелить качественной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком.
7. Слегка смазать руки маслом (или просто смочить холодной водой).
8. Сформировать круглые или овальные котлетки одинакового размера и выложить на противень на небольшом расстоянии друг от друга.
9. Отправить в разогретую до 190-200°C духовку и запекать 30-35 минут до красивой золотистой корочки. Так они точно идеально пропекутся и сохранят сочность.
