Для того, чтобы котлеты получились действительно сочные, сочетайте несколько видов фарша. Также используйте овощи. Такие изделия можно приготовить даже в духовке.

Идея приготовления сочных мясных котлет в духовке опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 600 г

фарш говяжий – 600 г (нежирный)

лук репчатый – 2 шт. (крупные)

морковь – 200 г (1 большая или 2 средние)

яйцо куриное – 1 шт.

специи: соль, черный молотый перец, сладкая паприка, сухая аджика (для пикантности).

масло – капля для смазывания рук.

Способ приготовления:

1. Морковь натереть на мелкой терке (именно мелкая терка даст максимум сока и цвета).

2. Лук измельчить, натереть или взбить в блендере до состояния кашицы.

3. В большой глубокой миске соединить два вида фарша: куриный и говяжий.

4. Добавить подготовленный лук, морковь, разбить яйцо.

5. Всыпать соль, перец, паприку и сухую аджику.

6. Тщательно вымешать массу руками.

7. Чтобы котлеты лучше держали форму, фарш можно немного отбить, поднимая его и бросая обратно в миску несколько раз.

8. Противень застелить качественной пергаментной бумагой или силиконовым ковриком.

7. Слегка смазать руки маслом (или просто смочить холодной водой).

8. Сформировать круглые или овальные котлетки одинакового размера и выложить на противень на небольшом расстоянии друг от друга.

9. Отправить в разогретую до 190-200°C духовку и запекать 30-35 минут до красивой золотистой корочки. Так они точно идеально пропекутся и сохранят сочность.

