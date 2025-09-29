Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
180
Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом

Тонкие блины готовятся очень просто, достаточно всего лишь – приготовить удачное тесто на молоке и обязательно добавив растительное масло. 

Видео дня
Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких и эластичных блинов на молоке.

Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом

Ингредиенты: 

  • 600 мл. молока 
  • 3 яйца
  • 250 г. муки
  • сахарная пудра (только не много, потому что будет пригорать)
  • соль по вкусу
  • 3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, масло, соль и перемешайте. Тесто должно быть как сметана. 

Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом

2. Пожарьте блины.

Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом

Готовые блины поливаем сгущенкой или растопленным белым шоколадом и присыпаем кокосовой стружкой

Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинамолочная продукциярецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты