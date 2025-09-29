Видео дня
Самые тонкие и эластичные блины из трех яиц: делимся элементарным рецептом
Тонкие блины готовятся очень просто, достаточно всего лишь – приготовить удачное тесто на молоке и обязательно добавив растительное масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких и эластичных блинов на молоке.
Ингредиенты:
- 600 мл. молока
- 3 яйца
- 250 г. муки
- сахарная пудра (только не много, потому что будет пригорать)
- соль по вкусу
- 3 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, масло, соль и перемешайте. Тесто должно быть как сметана.
2. Пожарьте блины.
Готовые блины поливаем сгущенкой или растопленным белым шоколадом и присыпаем кокосовой стружкой
