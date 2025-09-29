Тонкие блины готовятся очень просто, достаточно всего лишь – приготовить удачное тесто на молоке и обязательно добавив растительное масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, тонких и эластичных блинов на молоке.

Ингредиенты:

600 мл. молока

3 яйца

250 г. муки

сахарная пудра (только не много, потому что будет пригорать)

соль по вкусу

3 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте молоко, муку, масло, соль и перемешайте. Тесто должно быть как сметана.

2. Пожарьте блины.

Готовые блины поливаем сгущенкой или растопленным белым шоколадом и присыпаем кокосовой стружкой

