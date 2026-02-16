Самые удачные ажурные блины на Масленицу 2026: делимся рецептом

На Масленицу самыми популярными являются тонкие ажурные блины на молоке. Они идеально подходят как для самостоятельного угощения, так и для заворачивания начинок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тонких и удачных ажурных блинов. 

Ингредиенты на 1 литр молока:

  • Молоко 1 л
  • Яйца 3-4 шт.
  • Мука 500 г (тесто должно быть жидким, как сливки)
  • Сахар 1.5-2 ст. л. (если переборщить, блины будут подгорать)
  • Масло 2-3 ст. л. в тесто (чтобы не прилипали)
  • Соль щепотка

Способ приготовления: 

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока, затем постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Влейте оставшееся молоко и масло, перемешайте до однородности.

2. Чтобы блины были ажурными, можно добавить в готовое тесто 100 мл кипятка — это сделает их эластичными и ажурными.

3. Хорошо разогрейте сковороду (первый раз можно смазать маслом). Наливайте тесто тонким слоем, быстро вращая сковороду. Каждый готовый блинчик смазывайте сливочным маслом, пока он еще горячий.

Совет: чтобы блины точно не рвались, дайте тесту "отдохнуть" 15-20 минут перед жаркой — так клейковина муки лучше подействует!

