На Масленицу самыми популярными являются тонкие ажурные блины на молоке. Они идеально подходят как для самостоятельного угощения, так и для заворачивания начинок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, тонких и удачных ажурных блинов.

Ингредиенты на 1 литр молока:

Молоко 1 л

Яйца 3-4 шт.

Мука 500 г (тесто должно быть жидким, как сливки)

Сахар 1.5-2 ст. л. (если переборщить, блины будут подгорать)

Масло 2-3 ст. л. в тесто (чтобы не прилипали)

Соль щепотка

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока, затем постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Влейте оставшееся молоко и масло, перемешайте до однородности.

2. Чтобы блины были ажурными, можно добавить в готовое тесто 100 мл кипятка — это сделает их эластичными и ажурными.

3. Хорошо разогрейте сковороду (первый раз можно смазать маслом). Наливайте тесто тонким слоем, быстро вращая сковороду. Каждый готовый блинчик смазывайте сливочным маслом, пока он еще горячий.

Совет: чтобы блины точно не рвались, дайте тесту "отдохнуть" 15-20 минут перед жаркой — так клейковина муки лучше подействует!

