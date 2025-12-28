Самые вкусные домашние драники: что обязательно нужно добавить при подаче
Привычные драники можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте к изделиям нежный грибной соус на основе сливок. Также очень важна технология вымешивания теста и жарки.
Идея приготовления вкусных домашних дерунов с грибным соусом опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты для соуса:
- 120 г лука
- 300 г шампиньонов
- 200 г сливок
- соль, перец + 7 г растительного масла
Ингредиенты для драников:
- 450 г картофеля
- 120 г лука
- 2 ст.л. муки
- яйцо
- соль, перец
- 50 г растительного масла для жарки
Способ приготовления:
1. На растительном масле обжарьте лук 4 минуты.
2. Добавьте грибы 7-8 минут, чтобы хорошо прожарились.
3. Добавьте, сливки, соль, перец, и перемешивая протушите несколько минут - соус можно подавать таким, или же как я, перебив блендером до однородности
4. Натрите на максимально мелкой терке картофель и лук.
5. Добавьте муку, яйцо, соль и перец и вымешайте
6. Влейте масло, и выложите ложкой драники, хорошо их приплюсните, чтобы не были толстыми, иначе не прожарятся.
7. Жарить по 2 минуты с обеих сторон, на среднем огне.
8. После этого выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
