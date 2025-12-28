Самые вкусные домашние драники: что обязательно нужно добавить при подаче

Екатерина Ягович
Привычные драники можно сделать значительно вкуснее. Для этого добавьте к изделиям нежный грибной соус на основе сливок. Также очень важна технология вымешивания теста и жарки.

Идея приготовления вкусных домашних дерунов с грибным соусом опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для соуса:

  • 120 г лука
  • 300 г шампиньонов
  • 200 г сливок
  • соль, перец + 7 г растительного масла

Ингредиенты для драников:

  • 450 г картофеля
  • 120 г лука
  • 2 ст.л. муки
  • яйцо
  • соль, перец
  • 50 г растительного масла для жарки

Способ приготовления:

1. На растительном масле обжарьте лук 4 минуты.

2. Добавьте грибы 7-8 минут, чтобы хорошо прожарились.

3. Добавьте, сливки, соль, перец, и перемешивая протушите несколько минут - соус можно подавать таким, или же как я, перебив блендером до однородности

4. Натрите на максимально мелкой терке картофель и лук.

5. Добавьте муку, яйцо, соль и перец и вымешайте

6. Влейте масло, и выложите ложкой драники, хорошо их приплюсните, чтобы не были толстыми, иначе не прожарятся.

7. Жарить по 2 минуты с обеих сторон, на среднем огне.

8. После этого выложите на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

