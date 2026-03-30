Привычные драники будут значительно вкуснее, если подать их с грибным соусом. При этом, важно отжать с картофеля лишнюю жидкость, чтобы изделия получились хрустящими и золотистыми, а не серыми.

Идея приготовления вкусных домашних драников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера koly4ca zhanka в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт. (средние)

твердый сыр – 120-150 г

яйцо – 1 шт.

мука – 1 ст.л. с верхом

соль, перец

масло для жарки

Ингредиенты для грибного соуса:

шампиньоны – 200-250 г

лук – 1 небольшой (я не люблю поэтому не добавляла)

сливки (20–30%) – 200 мл.

сливочное масло – 20-30 г

чеснок – 1 зубчик

соль, перец

сыр (пармезан или любой твердый) – 30 г (по желанию)

Способ приготовления:

1. Картофель натереть на средней терке.

2. Хорошо отжать лишнюю жидкость (это очень важно).

3. Сыр натереть и добавить к картофелю

4. Добавить яйцо, муку, сметану, соль, перец.

5. Хорошо перемешать.

6. Разогреть сковородку с растительным маслом.

7. Выкладывать массу ложкой.

8. Жарить 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не нужно делать драники очень толстыми.

9. Для соуса нарезать шампиньоны пластинками.

10. Обжарь на сухой сковородке, пока испарится вся вода.

11. Добавить сливочное масло.

12. Добавить лук, обжарить до мягкости.

13. Добавить чеснок, прожарить минуту.

14. Влить сливки.

15. Тушить 3-5 минуты до загустения.

16. Можно добавить еще твердый сыр (по желанию). Соус должен быть кремовый, густой и блестящий

