Драники – это простое и хорошо знакомое блюдо, которое легко приготовить дома. Но даже классический рецепт можно сделать более интересным. Достаточно добавить начинку, чтобы получить новый вкус. Такой вариант подходит как для обеда, так и для сытного ужина. Блюдо получается хрустящим снаружи и нежным внутри.

Идея приготовления вкусных драников с начинкой опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

лук – 1/4 шт.

чеснок – 2 зубчика

яйцо – 1 шт.

майонез – 1 ст. л.

мука – 2 ст. л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

сосиски – 3 шт.

твердый сыр – 30 г

укроп – небольшая горстка

масло – для жарки для жарки

сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Натрите очищенный картофель на мелкой терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

2. Добавьте натертый лук и измельченный чеснок.

3. Посолите, поперчите, вбейте яйцо и добавьте майонез, после чего тщательно перемешайте.

4. Всыпьте муку и еще раз перемешайте до однородной массы.

5. Приготовьте начинку: натрите сосиски и сыр на мелкой терке, добавьте измельченный укроп и хорошо перемешайте.

6. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите небольшое количество картофельной массы, сформировав основу драников.

7. Сверху добавьте немного начинки и накройте ее еще одним тонким слоем картофеля, слегка прижмите.

8. Жарьте драники на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

