Самые вкусные домашние драники с начинкой: делимся простым рецептом
Драники – это простое и хорошо знакомое блюдо, которое легко приготовить дома. Но даже классический рецепт можно сделать более интересным. Достаточно добавить начинку, чтобы получить новый вкус. Такой вариант подходит как для обеда, так и для сытного ужина. Блюдо получается хрустящим снаружи и нежным внутри.
Идея приготовления вкусных драников с начинкой опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- лук – 1/4 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- майонез – 1 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- сосиски – 3 шт.
- твердый сыр – 30 г
- укроп – небольшая горстка
- масло – для жарки для жарки
- сметана – для подачи
Способ приготовления:
1. Натрите очищенный картофель на мелкой терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость.
2. Добавьте натертый лук и измельченный чеснок.
3. Посолите, поперчите, вбейте яйцо и добавьте майонез, после чего тщательно перемешайте.
4. Всыпьте муку и еще раз перемешайте до однородной массы.
5. Приготовьте начинку: натрите сосиски и сыр на мелкой терке, добавьте измельченный укроп и хорошо перемешайте.
6. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выложите небольшое количество картофельной массы, сформировав основу драников.
7. Сверху добавьте немного начинки и накройте ее еще одним тонким слоем картофеля, слегка прижмите.
8. Жарьте драники на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
