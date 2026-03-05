Самые вкусные домашние гречаники: как приготовить
Гречаники – очень бюджетное и сытное блюдо. Для того, чтобы сделать такие изделия в домашних условиях, понадобится всего несколько простых ингредиентов. Подойдет даже вчерашняя отваренная крупа.
Идея приготовления вкусных домашних гречаников опубликована на странице фудблогера oliakobyk в Instagram.
Ингредиенты:
- гречневая крупа – 200 г
- картофель – 2 средних клубня
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- чеснок – 1 зубчик
- соль и перец по вкусу
- ванировочные сухари – для обкатки
- растительное масло - для жарки
Способ приготовления:
1. Отварить гречку.
2. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.
3. Чеснок пропустите через пресс.
4. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого оттенка.
5. Добавьте картофель.
6. Сырой картофель очистите и натрите на мелкой терке.
7. В глубокой миске соедините гречку, картофель и обжаренные овощи.
8. Добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.
9. Если масса кажется слишком жидкой – можно добавить 1-2 ст.л. сухарей.
10. Сформировать аккуратные котлетки и обкатать их в панировочных сухарях
11. Жарить до готовности.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: