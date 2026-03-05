Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Гречаники – очень бюджетное и сытное блюдо. Для того, чтобы сделать такие изделия в домашних условиях, понадобится всего несколько простых ингредиентов. Подойдет даже вчерашняя отваренная крупа.

Идея приготовления вкусных домашних гречаников опубликована на странице фудблогера oliakobyk в Instagram.

Ингредиенты:

  • гречневая крупа – 200 г
  • картофель – 2 средних клубня
  • лук – 1 шт
  • морковь – 1 шт
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль и перец по вкусу
  • ванировочные сухари – для обкатки
  • растительное масло - для жарки

Способ приготовления:

1. Отварить гречку.

2. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке.

3. Чеснок пропустите через пресс.

4. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости и легкого золотистого оттенка.

5. Добавьте картофель.

6. Сырой картофель очистите и натрите на мелкой терке.

7. В глубокой миске соедините гречку, картофель и обжаренные овощи.

8. Добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

9. Если масса кажется слишком жидкой – можно добавить 1-2 ст.л. сухарей.

10. Сформировать аккуратные котлетки и обкатать их в панировочных сухарях

11. Жарить до готовности.

