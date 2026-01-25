Домашние пельмени ценят за вкус, но еще больше – за правильное тесто. Заварной вариант на кипятке значительно упрощает лепку: оно мягкое, эластичное и хорошо держит форму. Такие пельмени не развариваются в воде и остаются сочными внутри. Рецепт подходит даже тем, кто готовит пельмени нечасто.

Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука пшеничная – около 600-650 г

вода горячая (кипяток) – 250 мл.

яйца – 2 шт.

масло растительное – 4 ст.л.

соль – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

фарш куриный – 800 г

лук – 150 г

чеснок – 3-4 зубчика

вода холодная – 100 мл.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начинки натрите лук на мелкой терке, добавьте к фаршу вместе с измельченным чесноком, солью и перцем.

2. Влейте холодную воду и тщательно вымешайте массу до однородности. Оставьте начинку настаиваться, пока готовится тесто.

3. В глубокую миску просейте муку, добавьте соль и растительное масло. Влейте кипяток и быстро перемешайте ложкой – мука должна завариться.

4. Когда масса немного остынет, вбейте яйца и замесите тесто руками. Оно должно быть гладким и податливым.

5. Накройте тесто полотенцем или пленкой и оставьте на 30 минут, чтобы оно стало еще более эластичным.

6. Готовое тесто раскатайте тонким слоем, вырежьте кружочки стаканом. В центр каждого выложите небольшую порцию фарша и плотно слепите края, формируя пельмени.

7. В кастрюле вскипятите подсоленную воду, по желанию добавьте лавровый лист. Опустите пельмени в кипящую воду и варите после всплытия еще 3–5 минут. Подавайте горячими со сметаной или сливочным маслом.

8. Заварное тесто делает пельмени мягкими и крепкими одновременно, а сочная начинка обеспечивает насыщенный домашний вкус, за который это блюдо так любят.

