Вареники с вишнями – одно из самых популярных украинских блюд летнего периода. Именно сейчас есть свежие и сочные ягоды, поэтому их обязательно стоит использовать. Также в тесто можно добавить мак – получится не только очень вкусно, но и красиво.

Идея приготовления вкусных домашних вареников с вишнями опубликована на странице фудблогера Ваоентины Саенко (valya saenko) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 3 стакана

кипяток – 1 стакана

соль – щепотка

масло рафинированное – 1 ст.л.

мак – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. К муке с солью добавить кипяток с маслом и осторожно вымешать ложкой.

2. После стабилизации теста, вымешивать руками.

3. Накрыть и дать немного постоять тесту.

4. Раскатать тесто толщиной примерно 2 мм.

5. Вишню почистить.

6. Засыпать сахаром. Можно добавить корицу.

7. Подождать 30 минут, чтобы стек сок, процедить через сито, немного прижимая. Этот сок можно уварить с крахмалом и использовать его в различных блюдах.

8. К ягодам добавить крахмал крахмал и очень легко перемешать, чтобы каждая ягода была покрыта.

9. В один вареник положить 2-3 ягоды и залепить.

10. Выложить вареники в кипящую воду.

11. Перемешать и ждать, пока всплывут.

12. После этого варить примерно 3-4 минуты.

13. Подавать со сливочным маслом.

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