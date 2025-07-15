Самые вкусные домашние вареники с вишнями: какой необычный ингредиент добавить в тесто
Вареники с вишнями – одно из самых популярных украинских блюд летнего периода. Именно сейчас есть свежие и сочные ягоды, поэтому их обязательно стоит использовать. Также в тесто можно добавить мак – получится не только очень вкусно, но и красиво.
Идея приготовления вкусных домашних вареников с вишнями опубликована на странице фудблогера Ваоентины Саенко (valya saenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 3 стакана
- кипяток – 1 стакана
- соль – щепотка
- масло рафинированное – 1 ст.л.
- мак – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. К муке с солью добавить кипяток с маслом и осторожно вымешать ложкой.
2. После стабилизации теста, вымешивать руками.
3. Накрыть и дать немного постоять тесту.
4. Раскатать тесто толщиной примерно 2 мм.
5. Вишню почистить.
6. Засыпать сахаром. Можно добавить корицу.
7. Подождать 30 минут, чтобы стек сок, процедить через сито, немного прижимая. Этот сок можно уварить с крахмалом и использовать его в различных блюдах.
8. К ягодам добавить крахмал крахмал и очень легко перемешать, чтобы каждая ягода была покрыта.
9. В один вареник положить 2-3 ягоды и залепить.
10. Выложить вареники в кипящую воду.
11. Перемешать и ждать, пока всплывут.
12. После этого варить примерно 3-4 минуты.
13. Подавать со сливочным маслом.
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