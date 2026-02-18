Самые вкусные драники с мясом: сделайте привычное блюдо значительно сытнее

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Самые вкусные драники с мясом: сделайте привычное блюдо значительно сытнее

Драники можно сделать значительно сытнее и вкуснее, если добавить внутрь начинку из мяса. Идеально для такого блюда подойдет сочный фарш. А подавать готовые изделия очень вкусно со сметаной.

Идея приготовления сытных домашних драников с начинкой опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Самые вкусные драники с мясом: сделайте привычное блюдо значительно сытнее

Ингредиенты:

  • картофель – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • приправа к картофелю – 1 ч.л.
  • фарш свиной – 300 г
  • приправа к котлетам и фаршу – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Самые вкусные драники с мясом: сделайте привычное блюдо значительно сытнее

1. Картофель натереть на терке, добавить натертый лук, яйцо, соль, перец и приправу.

2. Хорошо перемешать.

Самые вкусные драники с мясом: сделайте привычное блюдо значительно сытнее

3. Фарш смешать с солью, перцем и приправой.

4. На разогретую сковороду выложить ложку картофельной массы, сверху – фарш и накрыть еще ложкой картофеля.

Самые вкусные драники с мясом: сделайте привычное блюдо значительно сытнее

5. Обжарить под крышкой на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки и готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты