Самые вкусные драники с мясом: сделайте привычное блюдо значительно сытнее
Драники можно сделать значительно сытнее и вкуснее, если добавить внутрь начинку из мяса. Идеально для такого блюда подойдет сочный фарш. А подавать готовые изделия очень вкусно со сметаной.
Идея приготовления сытных домашних драников с начинкой опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- приправа к картофелю – 1 ч.л.
- фарш свиной – 300 г
- приправа к котлетам и фаршу – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Картофель натереть на терке, добавить натертый лук, яйцо, соль, перец и приправу.
2. Хорошо перемешать.
3. Фарш смешать с солью, перцем и приправой.
4. На разогретую сковороду выложить ложку картофельной массы, сверху – фарш и накрыть еще ложкой картофеля.
5. Обжарить под крышкой на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки и готовности.
