Драники можно сделать значительно сытнее и вкуснее, если добавить внутрь начинку из мяса. Идеально для такого блюда подойдет сочный фарш. А подавать готовые изделия очень вкусно со сметаной.

Идея приготовления сытных домашних драников с начинкой опубликована на странице фудблогера inna pro.food в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 4 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

приправа к картофелю – 1 ч.л.

фарш свиной – 300 г

приправа к котлетам и фаршу – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Картофель натереть на терке, добавить натертый лук, яйцо, соль, перец и приправу.

2. Хорошо перемешать.

3. Фарш смешать с солью, перцем и приправой.

4. На разогретую сковороду выложить ложку картофельной массы, сверху – фарш и накрыть еще ложкой картофеля.

5. Обжарить под крышкой на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки и готовности.

