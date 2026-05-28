Драники с мясом и сыром – это сытное домашнее блюдо, которое прекрасно подходит для обеда или ужина. Благодаря простым ингредиентам и быстрому приготовлению рецепт легко повторить даже без большого кулинарного опыта. Хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри делают такие драники значительно интереснее классического варианта. Особый вкус добавляет твердый сыр, который плавится во время жарки. Подавайте блюдо горячим со сметаной или свежей зеленью.

Идея приготовления золотых драников с начинкой опубликована на странице фудблогера ira.polozok в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.

куриный фарш – 300 г

твердый сыр – 70 г

яйца – 2 шт.

лук – 1 шт.

мука – 3 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель натрите на мелкой терке и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Это поможет сделать драники более хрустящими после жарки.

2. Лук также натрите или очень мелко нарежьте. Добавьте его к картофелю вместе с куриным фаршем.

3. Твердый сыр натрите на крупной терке и всыпьте к основной массе. Добавьте яйца, муку, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до однородности.

4. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя драники среднего размера.

5. Жарьте драники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Важно не спешить, чтобы мясо внутри хорошо приготовилось.

6. Подавайте готовые драники горячими. К блюду хорошо подходит сметана, чесночный соус или свежие овощи.

