Вареники – лучшее блюдо из теста. Готовить тесто для них можно на молоке, даже просто воде и кипятке. А для начинки идеально подойдут любые ягоды, капуста, творог, картофель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вареников с вишнями, которые готовится заварном тесте.

Ингредиенты:

Тесто:

500 г мука

220 г вода (горячая 80 С)

2 ст. ложки масла

1 яйцо

соль

Начинка:

500 г вишня замороженная (без косточки)

1 ч.ложка кукурузного крахмала

100 г сахара

Способ приготовления:

1. Просеиваем муку, добавляем масло, соль, вводим горячую воду и размешиваем. Затем добавляем яйцо и замешиваем мягкое тесто.

2. Раскатываем, не очень тонко. Вырезаем кружочки.

3. Крахмал размешиваем с сахаром и обкатываем небольшое количество вишен (когда сахар с крахмалом заканчивается, снова делаем так же).

4. Формируем вареники, плотно защипываем края, чтобы не вытек сок во время приготовления.

Когда вода закипит бросаем вареники (мешаем деревянной лопаткой), после того как всплывут варим 4-5 минут.

