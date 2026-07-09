Оладьи из кабачков с фетой – это простое летнее блюдо, которое прекрасно подходит для завтрака, обеда или легкого ужина. Благодаря соленому сыру оладьи получаются нежными внутри, а снаружи имеют аппетитную румяную корочку. Такой рецепт не требует дорогих продуктов и готовится очень быстро. Подавать блюдо можно со сметаной, натуральным йогуртом или ароматным домашним соусом.

Идея приготовления сытных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт. (примерно 500 г)

сыр фета или брынза – 150 г

яйца – 2 шт.

петрушка или укроп – 1/2 пучка

чеснок – 1–2 зубчика

мука – 3 ст. л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Для соуса:

рикотта – 1 банка

натуральный йогурт – 2-3 ст. л.

лимон – 1/2 шт. (сок и цедра)

свежая мята – по вкусу

укроп – по вкусу

оливковое масло – 1 ст.л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Цуккини натрите на крупной терке, немного посолите и оставьте примерно на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.

2. Сыр фета или брынзу раскрошите вилкой и добавьте к кабачкам.

3. Разбейте яйца, добавьте измельчённую зелень, чеснок, пропущенный через пресс, чёрный молотый перец и хорошо перемешайте.

4. Всыпьте муку и еще раз тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте кабачковую массу ложкой, формируя небольшие оладьи.

6. Обжаривайте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.

7. Для соуса смешайте рикотту с натуральным йогуртом, добавьте лимонный сок, цедру, измельченную мяту, укроп, немного соли и оливковое масло. Перемешайте до однородной консистенции.

8. Подавайте горячие кабачковые оладьи с соусом или со сметаной.

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