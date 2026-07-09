Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
849
Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету
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Оладьи из кабачков с фетой – это простое летнее блюдо, которое прекрасно подходит для завтрака, обеда или легкого ужина. Благодаря соленому сыру оладьи получаются нежными внутри, а снаружи имеют аппетитную румяную корочку. Такой рецепт не требует дорогих продуктов и готовится очень быстро. Подавать блюдо можно со сметаной, натуральным йогуртом или ароматным домашним соусом.

Идея приготовления сытных кабачковых оладий с сыром опубликована на странице tanyushina в Instagram.

Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт. (примерно 500 г)
  • сыр фета или брынза – 150 г
  • яйца – 2 шт.
  • петрушка или укроп – 1/2 пучка
  • чеснок – 1–2 зубчика
  • мука – 3 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Для соуса:

  • рикотта – 1 банка
  • натуральный йогурт – 2-3 ст. л.
  • лимон – 1/2 шт. (сок и цедра)
  • свежая мята – по вкусу
  • укроп – по вкусу
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету

1. Цуккини натрите на крупной терке, немного посолите и оставьте примерно на 10 минут. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.

2. Сыр фета или брынзу раскрошите вилкой и добавьте к кабачкам.

3. Разбейте яйца, добавьте измельчённую зелень, чеснок, пропущенный через пресс, чёрный молотый перец и хорошо перемешайте.

Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету

4. Всыпьте муку и еще раз тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте кабачковую массу ложкой, формируя небольшие оладьи.

Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету

6. Обжаривайте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны до появления золотистой корочки.

7. Для соуса смешайте рикотту с натуральным йогуртом, добавьте лимонный сок, цедру, измельченную мяту, укроп, немного соли и оливковое масло. Перемешайте до однородной консистенции.

Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету

8. Подавайте горячие кабачковые оладьи с соусом или со сметаной.

Самые вкусные кабачковые оладьи: добавьте внутрь фету

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