Самые вкусные картофельные драники в духовке: добавьте сверху много сыра

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
417
Привычные драники получатся значительно смешнее, если добавить к ним нежный грибной соус. Изделия нужно сначала прожарить, а затем запечь в духовке. Обязательно добавьте сверху много сыра.

Идея приготовления вкусных домашних драников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера anastasia.kristenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • по 0,5 ч.л. соли и черного перца
  • масло для смазывания

Ингредиенты для грибного соуса:

  • половина луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 8-10 шампиньонов
  • 200 мл. сливок (от 20%)
  • соль и перец – по вкусу

Дополнительные ингредиенты:

  • 50 г твердого сыра
  • зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель натереть.

2. Соединить с луком, чесноком, яйцом, сметаной, мукой, солью и перцем.

3. Обжарить деруны на сковородке до золотистой корочки.

4. Для грибного соуса обжарить лук, добавить грибы и чеснок (также удобно нарезать в мультиблендере).

5. Влить сливки, приправить и прогреть до загустения.

6. Готовые драники полить грибным соусом, посыпать тертым сыром и запечь при температуре 180°C 20 минут

