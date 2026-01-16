Привычные драники получатся значительно смешнее, если добавить к ним нежный грибной соус. Изделия нужно сначала прожарить, а затем запечь в духовке. Обязательно добавьте сверху много сыра.

Идея приготовления вкусных домашних драников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера anastasia.kristenko в Instagram.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. муки

по 0,5 ч.л. соли и черного перца

масло для смазывания

Ингредиенты для грибного соуса:

половина луковицы

1 зубчик чеснока

8-10 шампиньонов

200 мл. сливок (от 20%)

соль и перец – по вкусу

Дополнительные ингредиенты:

50 г твердого сыра

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель натереть.

2. Соединить с луком, чесноком, яйцом, сметаной, мукой, солью и перцем.

3. Обжарить деруны на сковородке до золотистой корочки.

4. Для грибного соуса обжарить лук, добавить грибы и чеснок (также удобно нарезать в мультиблендере).

5. Влить сливки, приправить и прогреть до загустения.

6. Готовые драники полить грибным соусом, посыпать тертым сыром и запечь при температуре 180°C 20 минут

