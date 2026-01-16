Самые вкусные картофельные драники в духовке: добавьте сверху много сыра
Привычные драники получатся значительно смешнее, если добавить к ним нежный грибной соус. Изделия нужно сначала прожарить, а затем запечь в духовке. Обязательно добавьте сверху много сыра.
Идея приготовления вкусных домашних драников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера anastasia.kristenko в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- по 0,5 ч.л. соли и черного перца
- масло для смазывания
Ингредиенты для грибного соуса:
- половина луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 8-10 шампиньонов
- 200 мл. сливок (от 20%)
- соль и перец – по вкусу
Дополнительные ингредиенты:
- 50 г твердого сыра
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Картофель натереть.
2. Соединить с луком, чесноком, яйцом, сметаной, мукой, солью и перцем.
3. Обжарить деруны на сковородке до золотистой корочки.
4. Для грибного соуса обжарить лук, добавить грибы и чеснок (также удобно нарезать в мультиблендере).
5. Влить сливки, приправить и прогреть до загустения.
6. Готовые драники полить грибным соусом, посыпать тертым сыром и запечь при температуре 180°C 20 минут
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: