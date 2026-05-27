Ленивые голубцы – одно из самых удобных домашних блюд для сытного обеда или ужина. Они готовятся значительно проще классических голубцов, но получаются такими же сочными и ароматными. Сочетание мясного фарша, капусты и риса делает блюдо очень нежным, а томатно-сметанный соус добавляет насыщенного вкуса. Для рецепта нужны простые продукты, которые легко найти на любой кухне. Такие голубцы хорошо сочетаются горячими со сметаной и свежей зеленью.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

капуста – 400-500 г

рис – 100 г сухого

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

масло – для обжаривания

Ингредиенты для соуса:

томатный соус или томатная паста – 2-3 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

вода – 300-400 мл.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис отварите до полуготовности и оставьте немного остыть.

2. Капусту мелко нарежьте. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой.

3. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла. Сначала обжарьте морковь, а затем добавьте капусту. Готовьте овощи до мягкости, периодически помешивая.

4. В большой миске соедините фарш, рис, обжаренную капусту с морковью, яйцо, соль и специи. Хорошо перемешайте массу до однородности.

5. Сформируйте небольшие овальные или круглые голубцы, похожие на большие котлеты.

6. Выложите заготовки в глубокую сковороду или форму для запекания.

7. Для соуса смешайте томатный соус или пасту, сметану, воду, соль и любимые специи. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

8. Залейте голубцы подготовленным соусом так, чтобы он почти покрывал блюдо.

9. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 35-45 минут до полной готовности.

10. Подавайте ленивые голубцы горячими, дополнив сметаной или свежей зеленью.

