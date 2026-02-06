Хачапури — это легендарная грузинская выпечка с сыром, которая бывает самых разных форм и видов. Вот основные "звезды" этого блюда: по-аджарски – та самая знаменитая "лодочка" с открытым верхом, сыром, сливочным маслом и жидким желтком посередине по-имеретински – классическая круглая лепешка, где сыр запечен прямо внутри теста, а вот по-мегрельски – блюдо очень похожее на имеретинский вариант, но щедро посыпана лепешка дополнительным слоем сыра еще и сверху. Главный секрет правильного хачапури — соотношение теста и начинки должно быть минимум 1:1, а в идеале — сыра должно быть даже больше.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, ленивых хачапури на творожном тесте.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Твердый сыр 150 г (натираем на мелкой или средней терке)

Греческий йогурт 4 ст. ложки

Мука 4 ст. ложки

Соль 0,5 ч. ложки

Разрыхлитель 0,5 ч. ложки

Сушеный чеснок, травы по желанию

Способ приготовления:

1. Соедини яйца, йогурт, соль, специи и натертый сыр — перемешай. Добавь муку и разрыхлитель, перемешай до однородной массы.

2. Вылейте в форму застеленную силиконизированным пергаментом. Выпекайте в духовке при 180°C 20-25 минут — до румяной корочки.

