Самые вкусные рубленые котлеты из печени: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
726
Рецепт сочных рубленых котлет из печени
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Рубленые котлеты из куриной печени – это простое блюдо, которое отлично подходит для повседневного меню. Благодаря кабачку они получаются особенно нежными и сочными, а готовятся из обычных продуктов. Подавать такие котлеты можно с картофельным пюре, кашами или свежими овощами. Особый вкус блюду придает легкий чесночный соус, который прекрасно дополняет печень.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из печени опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.

Рецепт сочных печеночных котлет

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • кабачок – 1 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 3-4 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • гранулированный чеснок – по вкусу

Для чесночного соуса:

  • майонез – 2 ст.л.
  • сметана – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Натираем кабачок

1. Куриную печень хорошо промойте, удалите пленки и просушите. Нарежьте ее мелкими кусочками или измельчите ножом, чтобы масса оставалась рубленной, а не превратилась в пюре.

2. Кабачок натрите на крупной терке. Если он выделил много сока, слегка отожмите его.

Соединяем кабачок с печенью

3. Смешайте печень с кабачком, добавьте яйцо, муку, соль, черный перец и гранулированный чеснок. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

Выкладываем печеночную массу на сковороду

5. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки и полной готовности.

6. Для соуса смешайте майонез, сметану, измельченный чеснок, соль и черный перец. Перемешайте до однородной консистенции.

Готовые котлеты

7. Подавайте рубленые печеночные котлеты горячими вместе с чесночным соусом.

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