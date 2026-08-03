Рубленые котлеты из куриной печени – это простое блюдо, которое отлично подходит для повседневного меню. Благодаря кабачку они получаются особенно нежными и сочными, а готовятся из обычных продуктов. Подавать такие котлеты можно с картофельным пюре, кашами или свежими овощами. Особый вкус блюду придает легкий чесночный соус, который прекрасно дополняет печень.

Идея приготовления сочных рубленых котлет из печени опубликована на странице receptoria 18 в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

кабачок – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

мука – 3-4 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

гранулированный чеснок – по вкусу

Для чесночного соуса:

майонез – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень хорошо промойте, удалите пленки и просушите. Нарежьте ее мелкими кусочками или измельчите ножом, чтобы масса оставалась рубленной, а не превратилась в пюре.

2. Кабачок натрите на крупной терке. Если он выделил много сока, слегка отожмите его.

3. Смешайте печень с кабачком, добавьте яйцо, муку, соль, черный перец и гранулированный чеснок. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

4. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте печеночную массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

5. Обжаривайте котлеты на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки и полной готовности.

6. Для соуса смешайте майонез, сметану, измельченный чеснок, соль и черный перец. Перемешайте до однородной консистенции.

7. Подавайте рубленые печеночные котлеты горячими вместе с чесночным соусом.

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