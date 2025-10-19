Самые вкусные рыбные котлеты из хека: понравятся всем
Рыбные котлеты – это универсальное блюдо, которое можно подать как на обед, так и на ужин. Они получаются нежными, сочными и сытными, особенно если готовить их из хека. Эта рыба имеет приятный вкус, не содержит мелких костей и прекрасно сочетается с другими ингредиентами. По этому рецепту котлеты всегда получаются мягкими внутри и румяными снаружи, без лишних усилий и сложных процессов.
Идея приготовления сочных рыбных котлет опубликована на странице фудблогера tsarlova n в Instagram.
Ингредиенты:
- хек – 1 тушка
- куриный фарш – 100-150 г
- сало – 50-70 г (для сочности)
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1–2 зубчика
- яйцо – 1 шт.
- соль и перец – по вкусу
- панировочные сухари – для обвалки
Способ приготовления:
1. Рыбу очистите от чешуи, удалите кости и кожу.
2. Мясо нарежьте на куски.
3. Вместе с салом, луком и чесноком пропустите хек через мясорубку или измельчите в блендере.
4. Добавьте куриный фарш, яйцо, соль и перец.
5. Тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.
6. Из фарша сформируйте котлеты или небольшие шарики. Обваляйте их в панировочных сухарях.
7. Выложите котлеты на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке при температуре 180°C около 40-50 минут, пока появится золотистая корочка.
