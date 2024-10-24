Самые вкусные вафли к завтраку из простых ингредиентов: как сделать

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Самые вкусные вафли к завтраку из простых ингредиентов: как сделать

Вафли – это отличный вариант для быстрого завтрака. Тесто для вафель можно приготовить с вечера, а с утра, пока они выпекаются, сделать любую начинку по вкусу.

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Фудблогер с ником cook_julija_simonchuk в Instagram рассказала рецепт замечательных вафель к завтраку. Она также показала, как приготовить лучшее тесто, которое никогда не пригорит.

Самые вкусные вафли к завтраку из простых ингредиентов: как сделать

Ингредиенты

  • Мука – 160 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Масло – 80 гр
  • Сахар – 80 гр
  • Кисломолочный творог – 200 гр
  • Молоко – 80 гр
  • Разрыхлитель – 6 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

1. К яйцам добавляем соль, сахар, ванильный сахар, немного взбиваем.

Самые вкусные вафли к завтраку из простых ингредиентов: как сделать

2. Добавляем растопленное (не горячее) масло и перетертый до однородности творог с молоком, перемешиваем.

Самые вкусные вафли к завтраку из простых ингредиентов: как сделать

3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем.

Самые вкусные вафли к завтраку из простых ингредиентов: как сделать

4. Выпекаем в вафельнице до золотистости.

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