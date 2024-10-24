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Самые вкусные вафли к завтраку из простых ингредиентов: как сделать
Вафли – это отличный вариант для быстрого завтрака. Тесто для вафель можно приготовить с вечера, а с утра, пока они выпекаются, сделать любую начинку по вкусу.
Фудблогер с ником cook_julija_simonchuk в Instagram рассказала рецепт замечательных вафель к завтраку. Она также показала, как приготовить лучшее тесто, которое никогда не пригорит.
Ингредиенты
- Мука – 160 гр
- Яйца – 3 шт
- Масло – 80 гр
- Сахар – 80 гр
- Кисломолочный творог – 200 гр
- Молоко – 80 гр
- Разрыхлитель – 6 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. К яйцам добавляем соль, сахар, ванильный сахар, немного взбиваем.
2. Добавляем растопленное (не горячее) масло и перетертый до однородности творог с молоком, перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем.
4. Выпекаем в вафельнице до золотистости.
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