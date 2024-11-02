Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных
Вместо того, чтобы просто отваривать пельмени, значительно лучшей идеей будет их пожарить. Сделайте пикантный соус на основе крем-сыра и соевого соуса. Всего несколько минут на сковороде, и вы получите блюдо, вкус которого вас удивит.
Идея приготовления жареных пельменей в соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Изделия подойдут и домашние, и магазинные.
Ингредиенты:
- сливочное масло – 20 г
- пельмени – 600 г
- крем-творог – 180 г
- соевый соус – 60 г
- соль и перец по вкусу
- зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. В сковороде разогреть сливочное масло и всыпать пельмени (замороженные).
2. Жарить пельмени, часто перемешивая, до золотистости.
3. Добавить крем-сір и соевый соус.
4. Немного размешать и влить кипящую воду.
5. Налить так, чтобы не полностью покрыть пельмени.
7. Добавить соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености.
8. Накрыть крышкой и дать оставить 7-8 минут.
9. Посыпать порезанной зеленью и подавать.
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