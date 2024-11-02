Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
300
Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

Вместо того, чтобы просто отваривать пельмени, значительно лучшей идеей будет их пожарить. Сделайте пикантный соус на основе крем-сыра и соевого соуса. Всего несколько минут на сковороде, и вы получите блюдо, вкус которого вас удивит.

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Идея приготовления жареных пельменей в соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Изделия подойдут и домашние, и магазинные.

Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 20 г
  • пельмени – 600 г
  • крем-творог – 180 г
  • соевый соус – 60 г
  • соль и перец по вкусу
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

1. В сковороде разогреть сливочное масло и всыпать пельмени (замороженные).

2. Жарить пельмени, часто перемешивая, до золотистости.

Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

3. Добавить крем-сір и соевый соус.

Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

4. Немного размешать и влить кипящую воду.

5. Налить так, чтобы не полностью покрыть пельмени.

Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

7. Добавить соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености.

8. Накрыть крышкой и дать оставить 7-8 минут.

Самые вкусные жареные пельмени на сковородке: лучше отварных

9. Посыпать порезанной зеленью и подавать.

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