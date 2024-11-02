Вместо того, чтобы просто отваривать пельмени, значительно лучшей идеей будет их пожарить. Сделайте пикантный соус на основе крем-сыра и соевого соуса. Всего несколько минут на сковороде, и вы получите блюдо, вкус которого вас удивит.

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Идея приготовления жареных пельменей в соусе опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Изделия подойдут и домашние, и магазинные.

Ингредиенты:

сливочное масло – 20 г

пельмени – 600 г

крем-творог – 180 г

соевый соус – 60 г

соль и перец по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. В сковороде разогреть сливочное масло и всыпать пельмени (замороженные).

2. Жарить пельмени, часто перемешивая, до золотистости.

3. Добавить крем-сір и соевый соус.

4. Немного размешать и влить кипящую воду.

5. Налить так, чтобы не полностью покрыть пельмени.

7. Добавить соль и перец по вкусу, только помните, что соевый соус уже прибавил солености.

8. Накрыть крышкой и дать оставить 7-8 минут.

9. Посыпать порезанной зеленью и подавать.

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