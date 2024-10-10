Белокачанная капуста может быть основой для салатов, а также для приготовления вкусных пирогов, закусок, запеканок, вареников. Но стоит отметить, что в квашенном виде она самая полезная.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Днестр", из белокачанной капусты с колбасой и майонезом.

Ингредиенты:

белокочанная капуста 300 г

копченая колбаса 150-200 г

горошек консервированный 200 г

соль по вкусу

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, колбасу также мелкими кусками.

2. Добавьте горошек, майонез, соль, перец и перемешайте.

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