Самый бюджетный салат из капусты "Днестр": простой рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Самый бюджетный салат из капусты 'Днестр': простой рецепт блюда для всей семьи

Белокачанная капуста может быть основой для салатов, а также для приготовления вкусных пирогов, закусок, запеканок, вареников. Но стоит отметить, что в квашенном виде она самая полезная.

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Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Днестр", из белокачанной капусты с колбасой и майонезом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста 300 г
  • копченая колбаса 150-200 г
  • горошек консервированный 200 г
  • соль по вкусу
  • майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, колбасу также мелкими кусками.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте горошек, майонез, соль, перец и перемешайте.

Готовый салат

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