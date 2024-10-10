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Самый бюджетный салат из капусты "Днестр": простой рецепт блюда для всей семьи
Белокачанная капуста может быть основой для салатов, а также для приготовления вкусных пирогов, закусок, запеканок, вареников. Но стоит отметить, что в квашенном виде она самая полезная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Днестр", из белокачанной капусты с колбасой и майонезом.
Ингредиенты:
- белокочанная капуста 300 г
- копченая колбаса 150-200 г
- горошек консервированный 200 г
- соль по вкусу
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, колбасу также мелкими кусками.
2. Добавьте горошек, майонез, соль, перец и перемешайте.
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