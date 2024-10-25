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Самый бюджетный вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для яркого вкуса
Один из самых простых и вкусных тортов – вафельный и, к тому же готовится он очень быстро и продуктов нужно минимум. Для необычного вкуса добавьте в десерт орехи, шоколад, халву, щербет, варенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта со щербетом и сгущенным молоком.
Ингредиенты:( на 2 торта)
- Вафли 2 пачки
- Масло – 200 г
- Щербет – 400 г
- Вареное сгущенное молоко – 2 б.
Способ приготовления:
1. Порежьте щербет, добавьте масло, сгущенное молоко, перебейте блендером до однородности.
2. Смажьте кремом вафли, поставьте торт в холодильник.
Порежьте и можно есть!
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