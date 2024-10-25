Вафельный торт

Один из самых простых и вкусных тортов – вафельный и, к тому же готовится он очень быстро и продуктов нужно минимум. Для необычного вкуса добавьте в десерт орехи, шоколад, халву, щербет, варенье.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта со щербетом и сгущенным молоком.

Ингредиенты:( на 2 торта)

Вафли 2 пачки

Масло – 200 г

Щербет – 400 г

Вареное сгущенное молоко – 2 б.

Способ приготовления:

1. Порежьте щербет, добавьте масло, сгущенное молоко, перебейте блендером до однородности.

2. Смажьте кремом вафли, поставьте торт в холодильник.

Порежьте и можно есть!

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