Самый бюджетный вафельный торт по-новому: что добавить в десерт для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт торта

Один из самых простых и вкусных тортов – вафельный и, к тому же готовится он очень быстро и продуктов нужно минимум. Для необычного вкуса добавьте в десерт орехи, шоколад, халву, щербет, варенье.

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Вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта со щербетом и сгущенным молоком.

Рецепт торта

Ингредиенты:( на 2 торта)

  • Вафли 2 пачки
  • Масло – 200 г
  • Щербет – 400 г
  • Вареное сгущенное молоко – 2 б.

Способ приготовления:

1. Порежьте щербет, добавьте масло, сгущенное молоко, перебейте блендером до однородности.

Крем для торта

2. Смажьте кремом вафли, поставьте торт в холодильник.

Приготовление торта

Порежьте и можно есть!

Готовый десерт

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