Самый полезный и вкусный осенний крем-суп из тыквы: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
327
Рецепт супа
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Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно есть в любом виде. Особенно вкусно будет – приготовить полезный крем-суп, кашу, теплый салат.

Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении тыквенного крем-супа.

Ингредиенты на 2,7 л супа:

  • 1 тыква1 к
  • 1 большая морковь
  • 300 г помидоров
  • 1 крупная луковица
  • 1 головка чеснока
  • 1,5 л воды/бульона
  • 150 мл сливок
  • соль, перец, итальянские травы по желанию

Для подачи:

  • куриное филе/креветки

Способ приготовления: 

1. Нарезаем овощи и выкладываем на противень. Запекаем 1 час при 180 С.

Запеченные овощи

2. Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем бульоном/водой, добавляем сливки и хорошо взбиваем блендером, доводим до кипения и подсаливаем.

Приготовление супа

Подаем с мясом, поджаренным хлебом с сыром!

Готовый суп

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