Самый полезный и вкусный осенний крем-суп из тыквы: делимся легким рецептом
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Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно есть в любом виде. Особенно вкусно будет – приготовить полезный крем-суп, кашу, теплый салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении тыквенного крем-супа.
Ингредиенты на 2,7 л супа:
- 1 тыква1 к
- 1 большая морковь
- 300 г помидоров
- 1 крупная луковица
- 1 головка чеснока
- 1,5 л воды/бульона
- 150 мл сливок
- соль, перец, итальянские травы по желанию
Для подачи:
- куриное филе/креветки
Способ приготовления:
1. Нарезаем овощи и выкладываем на противень. Запекаем 1 час при 180 С.
2. Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем бульоном/водой, добавляем сливки и хорошо взбиваем блендером, доводим до кипения и подсаливаем.
Подаем с мясом, поджаренным хлебом с сыром!
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