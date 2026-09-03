Самый полезный и вкусный осенний крем-суп из тыквы: делимся легким рецептом

Тыква – самый полезный осенний овощ, который можно есть в любом виде. Особенно вкусно будет – приготовить полезный крем-суп, кашу, теплый салат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого в приготовлении тыквенного крем-супа.

Ингредиенты на 2,7 л супа:

1 тыква1 к

1 большая морковь

300 г помидоров

1 крупная луковица

1 головка чеснока

1,5 л воды/бульона

150 мл сливок

соль, перец, итальянские травы по желанию

Для подачи:

куриное филе/креветки

Способ приготовления:

1. Нарезаем овощи и выкладываем на противень. Запекаем 1 час при 180 С.

2. Выкладываем овощи в кастрюлю, заливаем бульоном/водой, добавляем сливки и хорошо взбиваем блендером, доводим до кипения и подсаливаем.

Подаем с мясом, поджаренным хлебом с сыром!

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