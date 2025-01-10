Самый полезный салат из красной капусты: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Красная капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что красная капуста отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, даже фруктами. 

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Что приготовить из красной капусты

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из красной капусты, с яблоком и цедрой лимона. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Краснокочанная капуста 400 г
  • Яблоко 1 шт (сладкое)
  • Грецкие орехи 2 ст.л
  • Цедра лимона 1 ч.л
  • Сок лимона 1,5 ст.л
  • Оливковое или кунжутное масло 4 ст.л
  • Черный перец (по вкусу)
  • Мед 1 ч.л

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, яблоко брусками, натрите цедру, порубите орехи. 

Ингредиенты для салата

2. Добавьте сок лимона, масло, мед, перемешайте и дайте настояться 10 минут.

Готовый салат

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