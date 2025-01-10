Красная капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что красная капуста отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, даже фруктами.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из красной капусты, с яблоком и цедрой лимона.

Ингредиенты:

Краснокочанная капуста 400 г

Яблоко 1 шт (сладкое)

Грецкие орехи 2 ст.л

Цедра лимона 1 ч.л

Сок лимона 1,5 ст.л

Оливковое или кунжутное масло 4 ст.л

Черный перец (по вкусу)

Мед 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, яблоко брусками, натрите цедру, порубите орехи.

2. Добавьте сок лимона, масло, мед, перемешайте и дайте настояться 10 минут.

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