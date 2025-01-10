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Самый полезный салат из красной капусты: делимся самым простым рецептом
Красная капуста – очень вкусный и ценный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Стоит отметить, что красная капуста отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, даже фруктами.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из красной капусты, с яблоком и цедрой лимона.
Ингредиенты:
- Краснокочанная капуста 400 г
- Яблоко 1 шт (сладкое)
- Грецкие орехи 2 ст.л
- Цедра лимона 1 ч.л
- Сок лимона 1,5 ст.л
- Оливковое или кунжутное масло 4 ст.л
- Черный перец (по вкусу)
- Мед 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, яблоко брусками, натрите цедру, порубите орехи.
2. Добавьте сок лимона, масло, мед, перемешайте и дайте настояться 10 минут.
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