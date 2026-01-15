Самый полезный, согревающий зимний суп: рассказываем из чего приготовить

Рецепт супа

Брокколи – очень полезный и вкусный овощ, который может быть лучшей основой для салатов, супов, пюре. Еще ее можно сварить и подавать со специями, а также запечь.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, согревающего зимнего супа из брокколи, со сливками и маслом. 

Ингредиенты:

  • Брокколи 300 г
  • Картофель 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Сливки 20-33% 120 мл
  • Сливочное масло 20 г
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Протушите лук на сливочном масле.

2. Добавьте картофель и брокколи, залейте водой и варить о готовности.

После измельчите все блендером, влейте сливки, прогрейте и подавайте!

