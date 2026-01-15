Все рецепты
Самый полезный, согревающий зимний суп: рассказываем из чего приготовить
Брокколи – очень полезный и вкусный овощ, который может быть лучшей основой для салатов, супов, пюре. Еще ее можно сварить и подавать со специями, а также запечь.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, согревающего зимнего супа из брокколи, со сливками и маслом.
Ингредиенты:
- Брокколи 300 г
- Картофель 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Сливки 20-33% 120 мл
- Сливочное масло 20 г
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Протушите лук на сливочном масле.
2. Добавьте картофель и брокколи, залейте водой и варить о готовности.
После измельчите все блендером, влейте сливки, прогрейте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: