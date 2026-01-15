Брокколи – очень полезный и вкусный овощ, который может быть лучшей основой для салатов, супов, пюре. Еще ее можно сварить и подавать со специями, а также запечь.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, согревающего зимнего супа из брокколи, со сливками и маслом.

Ингредиенты:

Брокколи 300 г

Картофель 1 шт.

Лук 1 шт.

Сливки 20-33% 120 мл

Сливочное масло 20 г

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Протушите лук на сливочном масле.

2. Добавьте картофель и брокколи, залейте водой и варить о готовности.

После измельчите все блендером, влейте сливки, прогрейте и подавайте!

