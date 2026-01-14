Самый полезный зимний чай "Масала": рассказываем, из чего приготовить вкусный напиток

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
246
Рецепт чая 'Масала'

Чай – один из самых вкусных и популярных напитков, а зимой – тем более. Готовить чай можно с молоком, а также специями, с ягодами, мятой.

Самый полезный зимний чай "Масала": рассказываем, из чего приготовить вкусный напиток

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного зимнего чая "Масала". 

Самый полезный зимний чай "Масала": рассказываем, из чего приготовить вкусный напиток

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. черного чая
  • можно готовить его с готовыми специями к глинтвейну, или же собрать специи: 2 палочки корицы, 4-5 шт кардамона, 4-5 шт гвоздики, 2 звездочки бадьяна, 1/4 ч.л. имбиря молотого, 1/4 ч.л. корицы молотой, 4 шт душистого перца
  • 300 мл воды
  • 300 мл молока

Способ приготовления: 

1. Соединяем сахар, чай, специи, карамелизируем вместе до карамельного цвета сахара, добавляем воду, молоко, доводим до кипения и на маленьком огне варим несколько минут.

Самый полезный зимний чай "Масала": рассказываем, из чего приготовить вкусный напиток

2. Процеживаем чай через сито и наслаждаемся!

Самый полезный зимний чай "Масала": рассказываем, из чего приготовить вкусный напиток

Можно заменить сахар на мед, тогда просто соединяем вместе все ингредиенты и варим несколько минут!

Самый полезный зимний чай "Масала": рассказываем, из чего приготовить вкусный напиток

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты