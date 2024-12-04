Салат с мандаринами смело можно назвать самым популярным в мире. Его уже успели приготовить миллионы людей и насладиться невероятным сочетанием вкусов.

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Фудблогер с ником gordynovskaya в Instagram рассказала все детали приготовления этого блюда. Салат станет настоящей звездой новогоднего стола и точно понравится всем.

Ингредиенты

Мандарины – 2 шт

Руккола – 1 упаковка

Хамон – 100 гр

Горгонзола

Орешки

Ингредиенты для соуса

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Оливковое масло – 4 ст.л.

Мед – 2 ч.л.

Способ приготовления

1.Сначала готовим соус, смешивая все ингредиенты.

2. Переливаем соус в специальную емкость и кладем ее по центру большой тарелки.

3. Листые рукколы выкладываем на тарелку, минуя емкость с соусом.

4. Сверху выкладываем куски хамона.

5. Мандарины чистим и нарезаемым слайсами. Выкладываем на тарелку.

6. Горгонзолу разделяем на куски и также выкладываем на тарелку.

7. Подаем к столу. Соус подается в центре – это не только красиво, но удобно: каждый может добавить себе нужное количество, а салат остается свежим и аппетитным дольше.

8. Украшаем салат орешками и зернышками граната.

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