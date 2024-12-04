Самый популярный новогодний салат с мандаринами, покоривший весь мир: готовим вместе
Салат с мандаринами смело можно назвать самым популярным в мире. Его уже успели приготовить миллионы людей и насладиться невероятным сочетанием вкусов.
Фудблогер с ником gordynovskaya в Instagram рассказала все детали приготовления этого блюда. Салат станет настоящей звездой новогоднего стола и точно понравится всем.
Ингредиенты
- Мандарины – 2 шт
- Руккола – 1 упаковка
- Хамон – 100 гр
- Горгонзола
- Орешки
Ингредиенты для соуса
- Бальзамический уксус – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 4 ст.л.
- Мед – 2 ч.л.
Способ приготовления
1.Сначала готовим соус, смешивая все ингредиенты.
2. Переливаем соус в специальную емкость и кладем ее по центру большой тарелки.
3. Листые рукколы выкладываем на тарелку, минуя емкость с соусом.
4. Сверху выкладываем куски хамона.
5. Мандарины чистим и нарезаемым слайсами. Выкладываем на тарелку.
6. Горгонзолу разделяем на куски и также выкладываем на тарелку.
7. Подаем к столу. Соус подается в центре – это не только красиво, но удобно: каждый может добавить себе нужное количество, а салат остается свежим и аппетитным дольше.
8. Украшаем салат орешками и зернышками граната.
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