Если вы хотите приготовить вкусное, полезное и при этом – сытное, белковое блюдо для завтрака, идеальной основой будет творог, а также яйца. Из этого набора продуктов можно приготовить хачапури, блины, омлет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового блина из творога, с ветчиной и луком.

Ингредиенты:

Творог кисломолочный 5% 100 г

Яйца куриные 2 шт.

Сыр твердый 60 г

Мука 50 г

Ветчина куриная 60 г

Лук зеленый, разрыхлитель, соль по вкусу

Масло для смазывания сковородки

Способ приготовления:

1. Смешиваем творог, яйца, тертый твердый сыр, лук и муку с разрыхлителем и солью.

2. Делим тесто на 2 части: половину выкладываем на разогретую сковородку, сверху распределяем ветчину и накрываем второй половиной теста.

3. Готовим с обеих сторон под крышкой до золотой корочки.

