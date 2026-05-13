Самый простой и быстрый белковый завтрак за 5 минут: делимся рецептом сытного блюда
Если вы хотите приготовить вкусное, полезное и при этом – сытное, белковое блюдо для завтрака, идеальной основой будет творог, а также яйца. Из этого набора продуктов можно приготовить хачапури, блины, омлет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового блина из творога, с ветчиной и луком.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный 5% 100 г
- Яйца куриные 2 шт.
- Сыр твердый 60 г
- Мука 50 г
- Ветчина куриная 60 г
- Лук зеленый, разрыхлитель, соль по вкусу
- Масло для смазывания сковородки
Способ приготовления:
1. Смешиваем творог, яйца, тертый твердый сыр, лук и муку с разрыхлителем и солью.
2. Делим тесто на 2 части: половину выкладываем на разогретую сковородку, сверху распределяем ветчину и накрываем второй половиной теста.
3. Готовим с обеих сторон под крышкой до золотой корочки.
