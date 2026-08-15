Самый простой рецепт пиццы на сковороде: готовится максимум 15 минут
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Когда хочется пиццы, но нет времени ждать, пока тесто испечется в духовке, её можно приготовить на сковороде. Для основы понадобятся только яйцо, сметана и мука, а начинку можно подобрать по своему вкусу. Такая домашняя пицца получается мягкой внутри, с расплавленным сыром и румяной основой. Все приготовление занимает не более 15 минут.
Идея приготовления простой пиццы на сковороде опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- соль – щепотка
- сметана – 6 ст.л.
- мука – 6 ст.л.
Для начинки:
- кетчуп – по вкусу
- колбаса – по вкусу
- помидоры – по вкусу
- лук – по вкусу
- оливки – по вкусу
- сыр сулугуни – по вкусу
- растительное масло – для сковороды
- свежая зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Для быстрой пиццы сначала нужно приготовить простое тесто. В миске смешайте яйцо, щепотку соли и сметану. Добавьте муку и перемешайте до получения однородного теста без комочков. По консистенции оно должно быть достаточно густым, но легко распределяться по сковороде.
2. Сковороду слегка смажьте маслом и выложите тесто тонким равномерным слоем. Поставьте на небольшой огонь и готовьте примерно 3-4 минуты. Когда нижняя часть основы поджарится, осторожно переверните ее.
3. Готовую основу смажьте кетчупом. Сверху выложите нарезанную колбасу, помидоры, лук и оливки. По желанию количество начинки можно изменить или добавить другие продукты, которые есть в холодильнике.
4. Обильно посыпьте пиццу тёртым сыром сулугуни. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне ещё 5–6 минут. За это время начинка хорошо прогреется, а сыр расплавится.
5. Готовую пиццу снимите со сковороды, по желанию посыпьте свежей зеленью и сразу подавайте к столу.
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