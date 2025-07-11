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Самый простой рецепт запеченного молодого картофеля: лучше отварного
Чтобы вкусно запечь молодую картошку, ее даже не придется чистить и нарезать. Для удачного вкуса к целым картофелинам нужно просто добавить несколько простых компонентов. Получится очень ароматное блюдо с золотистой корочкой.
Идея приготовления запеченного молодого картофеля в духовке опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- специи для картофеля – 2 ст.л.
- соль по вкусу
- чеснок – 8 зубчиков
- масло – 100 мл.
Способ приготовления:
1. Хорошо промыть картофель вместе с кожурой.
2. Добавить соль, специи, чеснок, масло.
3. Хорошо перемешать.
4. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут, до золотистой корочки.
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