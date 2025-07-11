Чтобы вкусно запечь молодую картошку, ее даже не придется чистить и нарезать. Для удачного вкуса к целым картофелинам нужно просто добавить несколько простых компонентов. Получится очень ароматное блюдо с золотистой корочкой.

Идея приготовления запеченного молодого картофеля в духовке опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

специи для картофеля – 2 ст.л.

соль по вкусу

чеснок – 8 зубчиков

масло – 100 мл.

Способ приготовления:

1. Хорошо промыть картофель вместе с кожурой.

2. Добавить соль, специи, чеснок, масло.

3. Хорошо перемешать.

4. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 30-40 минут, до золотистой корочки.

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