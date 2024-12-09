На праздничном столе по случаю Нового года должны быть не только вкусные, но красивые блюда. Они создадут дополнительную атмосферу праздника, доставят гастрономическое удовольствие, а также повысят настроение. К примеру, можно приготовить салат в виде веночка.

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В прошлом году этот салат практически взорвал соцсети, ведь он готовится очень просто и не требует особого труда. Его рецепт в TikTok напомнила фудблогер с ником mariiam foodblog.

Ингредиенты

Микс салата

Томаты черри

Хамон

Брынза или фета

Смесь семян

Горчица в зернах

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло – 2-3 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Сок лимона

Прованские травы

Сухой чеснок

Способ приготовления

1. По центру большой тарелки выкладываем емкость для соуса или стакан.

2. Обкладываем емкость по кругу миксом салата.

3. Выкладываем томаты черри, разрезанные пополам.

4. Выкладываем хамон и нарезанную кубиком брынзу. Украшаем семенами.

5. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.

6. Поливаем заправкой салат, убираем стакан из центра тарелки и подаем на стол.

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