Самый трендовый новогодний салат в виде веночка: из чего приготовить

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Самый трендовый новогодний салат в виде веночка: из чего приготовить

На праздничном столе по случаю Нового года должны быть не только вкусные, но красивые блюда. Они создадут дополнительную атмосферу праздника, доставят гастрономическое удовольствие, а также повысят настроение. К примеру, можно приготовить салат в виде веночка.

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В прошлом году этот салат практически взорвал соцсети, ведь он готовится очень просто и не требует особого труда. Его рецепт в TikTok напомнила фудблогер с ником mariiam foodblog.

Самый трендовый новогодний салат в виде веночка: из чего приготовить

Ингредиенты

  • Микс салата
  • Томаты черри
  • Хамон
  • Брынза или фета
  • Смесь семян
  • Горчица в зернах

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Соевый соус – 2 ст.л.
  • Сок лимона
  • Прованские травы
  • Сухой чеснок

Способ приготовления

1. По центру большой тарелки выкладываем емкость для соуса или стакан.

2. Обкладываем емкость по кругу миксом салата.

Самый трендовый новогодний салат в виде веночка: из чего приготовить

3. Выкладываем томаты черри, разрезанные пополам.

4. Выкладываем хамон и нарезанную кубиком брынзу. Украшаем семенами.

Самый трендовый новогодний салат в виде веночка: из чего приготовить

5. Готовим заправку, смешивая все ингредиенты.

6. Поливаем заправкой салат, убираем стакан из центра тарелки и подаем на стол.

Самый трендовый новогодний салат в виде веночка: из чего приготовить

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