Если вы хотите приготовить вкусный десерт без заморочек, идеальной основой будет желе, печенье, сметана, йогурт. А для яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты, печенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из желе и печенья "Битое стекло".

Ингредиенты:

желе разных цветов – 5 п.

желатин – 25 г

вода – 150 мл

сметана – 360 г

сгущенное молоко – 300 мл

шоколадный крекер – 1 п. (170 г).

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала приготовить и поставить застывать согласно инструкции желе.

2. Желатин залить водой и отложить набухать на 15 мин. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне (не кипятить). В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать.

3. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

