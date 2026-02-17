Самый вкусный десерт без выпечки "Битое стекло": делимся легким рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный десерт без заморочек, идеальной основой будет желе, печенье, сметана, йогурт. А для яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты, печенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из желе и печенья "Битое стекло".
Ингредиенты:
- желе разных цветов – 5 п.
- желатин – 25 г
- вода – 150 мл
- сметана – 360 г
- сгущенное молоко – 300 мл
- шоколадный крекер – 1 п. (170 г).
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала приготовить и поставить застывать согласно инструкции желе.
2. Желатин залить водой и отложить набухать на 15 мин. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне (не кипятить). В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать.
3. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: