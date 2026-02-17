Самый вкусный десерт без выпечки "Битое стекло": делимся легким рецептом

Если вы хотите приготовить вкусный десерт без заморочек, идеальной основой будет желе, печенье, сметана, йогурт. А для яркого вкуса можно добавить ягоды, фрукты, печенье. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного торта из желе и печенья "Битое стекло". 

Ингредиенты: 

  • желе разных цветов – 5 п.
  • желатин – 25 г
  • вода – 150 мл
  • сметана – 360 г
  • сгущенное молоко – 300 мл
  • шоколадный крекер – 1 п. (170 г).

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала приготовить и поставить застывать согласно инструкции желе.

2. Желатин залить водой и отложить набухать на 15 мин. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне (не кипятить). В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать.

3. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

