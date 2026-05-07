Самый вкусный десерт без выпечки и теста "Битое стекло": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
369
Самый вкусный летний десерт – "Битое стекло". К тому же готовится он очень просто, достаточно всего лишь – сделать несколько видов желе и выбрать качественное печенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло" из желе, печенья и со сгущенным молоком.

Ингредиенты: 

  • желе разных цветов  5 п.
  • желатин 25 г
  • вода 150 мл
  • сметана 360 г
  • сгущенное молоко 300 мл
  • шоколадный крекер 1 п. (170 г)

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала приготовить и поставить застывать согласно инструкции желе, единственное, горячей воды добавляем не 400 мл, как указано на пачке. Как застынет, порезать на крупные кубики.

2. Желатин залить водой и отложить набухать на 15 минут. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне (не кипятить).

3. В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе.

4. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.

