Самый вкусный десерт без выпечки и теста "Битое стекло": делимся легким рецептом
Самый вкусный летний десерт – "Битое стекло". К тому же готовится он очень просто, достаточно всего лишь – сделать несколько видов желе и выбрать качественное печенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта "Битое стекло" из желе, печенья и со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- желе разных цветов 5 п.
- желатин 25 г
- вода 150 мл
- сметана 360 г
- сгущенное молоко 300 мл
- шоколадный крекер 1 п. (170 г)
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала приготовить и поставить застывать согласно инструкции желе, единственное, горячей воды добавляем не 400 мл, как указано на пачке. Как застынет, порезать на крупные кубики.
2. Желатин залить водой и отложить набухать на 15 минут. Далее желатин постоянно помешивая растопить на небольшом огне (не кипятить).
3. В большую миску выложить сметану, добавить сгущенное молоко, перемешать венчиком до однородности. Добавить растопленный желатин, еще раз хорошо перемешать. Добавить слегка поломанный крекер и порезанное желе.
4. Аккуратно перемешать и переложить в застеленную пленкой форму. Быстро равномерно распределить по форме и отложить в холодильник на несколько часов до полного застывания.
