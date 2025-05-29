Капустняк – простое, но очень вкусное блюдо, которое традиционно готовится в украинских семьях. Чтобы оно получилось действительно ароматным и густым, важно правильно приготовить капусту, не пересушить пшено и сбалансировать кислинку. Секрет в том, чтобы дать капусте немного "подойти" к варке, а пшенной крупе не свариться в кашу.

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Идея приготовления вкусного домашнего капустняка опубликована на странице фудблогера Евгении Гавришенко (yivhaa) в Instagram. Этот рецепт – классический пример того, как из доступных ингредиентов сделать сытное и насыщенное первое блюдо.

Ингредиенты:

мясо на кости (для бульона)

соль – по вкусу

перец черный горошком – несколько штук

лавровый лист – 1-2 шт.

свежая капуста – 1 л баночка (или примерно 400-500 г)

уксус – 1-2 ч.л.

пшено – 100 г

картофель – 3-4 шт. среднего размера

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1-2 ст.л.

копченая паприка – 0,5 ч.л.

сметана – 2-3 ст.л. (для заправки)

Способ приготовления:

1. Для бульона в кастрюлю с холодной водой положите мясо, доведите до кипения, снимите пену.

2. Посолите, добавьте перец горошком и лавровый лист. Варите до готовности мяса.

3. Нашинкуйте капусту на крупной терке или мелко нарежьте. Слегка посолите, добавьте немного уксуса и оставьте на 4-6 часов при комнатной температуре, чтобы капуста слегка подкисла.

4. Отожмите капусту и отправьте ее в бульон. Варите до мягкости на среднем огне.

5. Добавьте промытое пшено. Ориентировочно 100 граммов на 1 л капусты. Варите все вместе до готовности крупы.

6. Картофель сварите в том же бульоне. Когда он станет мягким – достаньте, разомните толкушкой до пюре и верните обратно в кастрюлю.

7. Для зажарки на сковородке обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте натертую морковь, готовьте еще несколько минут. Затем добавьте томатную пасту и копченую паприку, перемешайте и тушите несколько минут.

8. Влейте зажарку в капустняк, перемешайте и варите еще 5-10 минут. В завершение добавьте несколько ложек сметаны, чтобы вкус стал более мягким и сбалансированным.

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