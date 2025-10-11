Самый вкусный домашний пирог "Зебра": делимся точным рецептом

Ирина Мельниченко
Рецепт пирога

Пирог "Зебра" – один из самых простых домашних пирогов, который умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы десерт был удачным и вкусным, нужно приготовить правильно тесто.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень пышного, вкусного и ароматного пирога "Зебра".

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • соль щепотка
  • 300 г сахара
  • 150 мл солнечного масла
  • 200 мл молока
  • канилин
  • какао 3 ст.л с горкой
  • разрыхлитель 10 г
  • мука 350-380 г

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с сахаром до просветления, вводим молоко, масло, ванилин, затем муку с разрыхлителем.

2. Делим тесто на 2 части, в какао добавляем молоко, столько сколько оно впитает и вводим в половину теста.

3. Чередуем слои в форме и выпекайте около 50 минут при 160С.

