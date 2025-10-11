Видео дня
Самый вкусный домашний пирог "Зебра": делимся точным рецептом
Пирог "Зебра" – один из самых простых домашних пирогов, который умеет готовить каждая хозяйка. Для того, чтобы десерт был удачным и вкусным, нужно приготовить правильно тесто.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень пышного, вкусного и ароматного пирога "Зебра".
Ингредиенты:
- 3 яйца
- соль щепотка
- 300 г сахара
- 150 мл солнечного масла
- 200 мл молока
- канилин
- какао 3 ст.л с горкой
- разрыхлитель 10 г
- мука 350-380 г
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с сахаром до просветления, вводим молоко, масло, ванилин, затем муку с разрыхлителем.
2. Делим тесто на 2 части, в какао добавляем молоко, столько сколько оно впитает и вводим в половину теста.
3. Чередуем слои в форме и выпекайте около 50 минут при 160С.
