Фаршированный картофель давно стал одним из лучших блюд для семейного ужина. Оно сочетает простые продукты, сытную начинку и аппетитную сырную корочку, которая делает блюдо особенно привлекательным. Такой рецепт легко приготовить дома без сложных кулинарных навыков. Запеченный картофель с мясной начинкой получается сочным, ароматным и прекрасно подходит как в будни, так и для праздничного стола.

Идея приготовления вкусного фаршированного картофеля на ужин опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 2-4 больших клубня или 5-8 меньших

фарш из индейки или говядины – 500 г

консервированные томаты – 1 банка

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

консервированная кукуруза – 150-200 г

сыр для запекания – 150-200 г

сливочное масло – 20-30 г

соль – по вкусу

молотый душистый перец – по вкусу

карри – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала мелко нарежьте лук и морковь. Разогрейте сковороду и обжарьте овощи до мягкости.

2. Добавьте кукурузу и фарш. Готовьте несколько минут, постоянно перемешивая, пока мясо не изменит цвет.

3. После этого влейте консервированные томаты. Приправьте начинку солью, душистым перцем, карри и копченой паприкой. Тушите 5-7 минут, чтобы соус стал более густым и насыщенным.

4. Картофель тщательно помойте, проколите вилкой в нескольких местах и слегка смажьте маслом. Запекайте до мягкости.

5. Готовый картофель разрежьте пополам. Добавьте внутрь немного сливочного масла и часть натертого сыра. Осторожно разомните мякоть вилкой, оставляя края целыми.

6. Наполните картофель горячей мясной начинкой. Сверху щедро посыпьте сыром.

7. Выложите заготовки в форму для запекания и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. За это время сыр расплавится и приобретет аппетитную золотистую корочку.

8. Подавать фаршированный картофель лучше всего горячим, сразу после приготовления. Именно тогда он имеет наиболее насыщенный вкус и приятную текстуру.

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