Рецепт форшмака

Форшмак – одна из самых вкусных и полезных закусок из сельди, которая готовится 10 минут. Для яркого и нежного вкуса добавьте в основу масло сливочное и тертое кислое яблоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака по-одесски.

Ингредиенты:

  • филе сельди
  • лук фиолетовый 
  • сок лимона
  • вареные яйца
  • соль, перец
  • яблоко кислое 
  • масло сливочное

Способ приготовления: 

1. Измельчите филе сельди.

2. Яблоко и яйца натрите, добавьте специи, масло и все смешайте.

