Форшмак – одна из самых вкусных и полезных закусок из сельди, которая готовится 10 минут. Для яркого и нежного вкуса добавьте в основу масло сливочное и тертое кислое яблоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака по-одесски.

Ингредиенты:

филе сельди

лук фиолетовый

сок лимона

вареные яйца

соль, перец

яблоко кислое

масло сливочное

Способ приготовления:

1. Измельчите филе сельди.

2. Яблоко и яйца натрите, добавьте специи, масло и все смешайте.

