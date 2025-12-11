Все рецепты
Самый вкусный форшмак по-одесски: рецепт полезной закуски из сельди
Форшмак – одна из самых вкусных и полезных закусок из сельди, которая готовится 10 минут. Для яркого и нежного вкуса добавьте в основу масло сливочное и тертое кислое яблоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака по-одесски.
Ингредиенты:
- филе сельди
- лук фиолетовый
- сок лимона
- вареные яйца
- соль, перец
- яблоко кислое
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. Измельчите филе сельди.
2. Яблоко и яйца натрите, добавьте специи, масло и все смешайте.
