Самый вкусный форшмак: рецепт полезной закуски из сельди

Самая вкусная закуска из сельди – форшмак. Готовить ее можно со сливочным маслом, а также кислыми яблоками, белый хлеб, сливки, специи, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного форшмака, с кислым яблоками.

Ингредиенты:

Селедка слабосоленая 2 шт.

Вареные яйца 2 шт.

Лук 1 маленький

Кислое яблоко 1 маленькое

Лимонный сок

Булочка (желательно типа бриош) 80 г

Сливки или молоко для замачивания

Сливочное масло 80 г

Способ приготовления:

1. Замочите хлеб в сливках.

2. Селедку филеруем и нарезаем мелкими кубиками. Измельчаем хаотично, будет замечательно, если часть кусочков будет крупнее. Также сельдь можно пропустить через мясорубку. Но желательно не использовать блендер.

3. Добавьте тертое яблоко, сыр, масло, лук кубиком, сливки, хлеб и перемешайте.

Подавайте с гренками!

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