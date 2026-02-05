Десерт "Битое стекло" – лучший десерт без лишних заморочек. Для приготовления понадобится всего лишь желе, сметана, печенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего десерта "Битое стекло".

Ингредиенты:

Сметана 20% 350 мл

Сгущенное молоко 150 мл

Молоко для крема 100 мл

Желе в пакетах 3 уп.

Вода для желе по 200 мл на каждую пачку

Желатин 25 г

Молоко для желатина 150 мл

Крекер по желанию

Способ приготовления:

1. Приготовьте желе: каждую пачку растворите в 200 мл горячей воды (меньше, чем в инструкции, чтобы получилось плотнее). Перелейте в плоские контейнеры, охладите и дайте полностью застыть. Затем нарежьте кубиками.

2. Подготовьте желатин: залейте 25 г желатина 150 мл холодного молока. Дайте постоять 10-15 минут, чтобы набух. Затем подогрейте на слабом огне или на водяной бане, постоянно помешивая, пока он полностью растворится. Не кипятите.

3. Сделайте крем-основу: в большой миске смешайте сметану, сгущенное молоко и 100 мл молока. Хорошо размешайте до однородности венчиком, добавьте желатин и тонкой струйкой влейте теплый растворенный желатин в крем, непрерывно помешивая, смешайте с желе. Добавьте кубики цветного желе в кремовую массу, крекер по желанию, аккуратно перемешайте, чтобы не повредить форму кубиков.

4. Форму смажьте маслом без запаха. Перелейте в форму, накройте и поставьте в холодильник минимум на 4 часа, пока десерт полностью не схватится.

