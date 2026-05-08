Картофель с беконом – одно из тех блюд, которые всегда получаются сытными и очень ароматными. Для приготовления не нужны сложные ингредиенты, а весь процесс занимает чуть больше получаса. Особый вкус добавляет сливочный соус с сыром и чесноком, который делает картофель нежным внутри и аппетитным снаружи. Такой вариант прекрасно подойдет для быстрого домашнего обеда или ужина.

Идея приготовления сытного картофеля с беконом на обед опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1-1,2 кг.

бекон – 200 г

твердый сыр – 70 г

сливки 10-15% – 100 мл.

яичные желтки – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

масло – 20 мл

укроп – 20 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель очистите и нарежьте средними кусочками. Если используете молодой мелкий картофель, его можно оставить целым. Отварите овощ в подсоленной воде до готовности, после чего слейте всю жидкость.

2. На разогретую сковородку влейте немного масла, выложите нарезанный бекон и обжарьте его на среднем огне примерно 6-7 минут.

3. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте.

4. После этого переложите в сковороду отваренный картофель.

5. Обжаривайте все вместе 10-12 минут, периодически помешивая, чтобы кусочки равномерно подрумянились со всех сторон.

6. Для соуса отдельно смешайте яичные желтки, сливки и натертый сыр.

7. Вылейте смесь к картофелю с беконом, добавьте мелко нарезанный укроп, немного соли и перца.

8. Аккуратно перемешайте блюдо и прогрейте еще несколько минут на небольшом огне, пока соус не станет более густым.

