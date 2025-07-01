Молодой картофель – коронное блюдо на праздничном столе летом. Его можно приготовить просто с укропом. Но есть одна значительно вкуснее идея, которая удивит всех ваших родных.

Идея приготовления вкусного молодого картофеля с лисичками опубликована на странице фудблогера Ангелины с ником angelinazinkovaaa в Instagram. Грибы идеально сочетаются с таким овощем.

Как вкусно приготовить молодой картофель с лисичками:

1. На картофеле сделать надрезы, отварить 10 минут в кипящей воде (если картофель большой – понадобится 15-20 минут).

2. Далее выложить на противень.

3. Добавить масло, соль, перец, прованские травы.

4. Поставить в духовку 200-220 градусов режим гриль на 15 минут.

5. На сливочном масле обжарить чеснок, добавить сырые лисички и жарить минут 15, пока вся выделяющаяся вода не испарится.

6. В конце добавить соль и перец.

7. Для соуса смешать сметану, укроп, лимонный сок, соль, перец и немножко чеснока по желанию.

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