Самый вкусный молодой картофель в сметанно-чесночном соусе: делимся рецептом сезонного блюда
Успейте приготовить самую вкусную молодую картошку, пока продолжается сезон такого овоща. Очень вкусно не просто отварить или жарить, а добавить нежный сметанно-чесночный соус. Такое блюдо точно станет изюминкой праздничного стола этим летом.
Идея приготовления вкусного молодого картофеля в соусе опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Сначала вооч нужно отварить, а затем прожарить.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 1 кг.
- сметана – 120 г
- чеснок – 2 зубчика
- укроп
- паприка копченая
- соль
Способ приготовления:
1. Картофель отварите до готовности.
2. Отправьте на сковородку с маслом.
3. Обжарьте до золотистой корочки.
4. Для соуса к сметане добавьте чеснок, укроп, паприку и соль.
5. Перемешайте и добавьте к картофелю.
6. Хорошо вымешайте.
7. Соус оставьте еще на несколько минут на огне, затем по желанию добавьте укроп.
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