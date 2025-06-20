Успейте приготовить самую вкусную молодую картошку, пока продолжается сезон такого овоща. Очень вкусно не просто отварить или жарить, а добавить нежный сметанно-чесночный соус. Такое блюдо точно станет изюминкой праздничного стола этим летом.

Идея приготовления вкусного молодого картофеля в соусе опубликована на странице фудблогера Анны с ником an.cookbook в Instagram. Сначала вооч нужно отварить, а затем прожарить.

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг.

сметана – 120 г

чеснок – 2 зубчика

укроп

паприка копченая

соль

Способ приготовления:

1. Картофель отварите до готовности.

2. Отправьте на сковородку с маслом.

3. Обжарьте до золотистой корочки.

4. Для соуса к сметане добавьте чеснок, укроп, паприку и соль.

5. Перемешайте и добавьте к картофелю.

6. Хорошо вымешайте.

7. Соус оставьте еще на несколько минут на огне, затем по желанию добавьте укроп.

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