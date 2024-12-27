Один из самых вкусных и простых в приготовлении домашних десертов – панна-кота. Готовить десерт можно с разными вкусами, добавляя ягоды, шоколад, ваниль, шоколад, сгущенное молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной панна-коты, основа которой – сливки с желатином, а для яркого вкуса добавьте мандаринки.

Ингредиенты:

7 г желатина

50 мл воды

400 мл сливок 15-20% (можно и жирнее)

70-80 г сахарной пудры

ванилин/ванильный экстракт

мандаринки

1 упаковка апельсинового/мандаринового желе

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и оставьте набухать.

2. В кастрюльку отправляем сливки, сахарную пудру и ванилин. Нагреваем массу на среднем огне не доводя до кипения. Добавляем набухший желатин и перемешиваем до полного его растворения.

3. Разливаем сливочную массу по формочкам и отправляем в холодильник до полного застывание.

4. Затем выкладываем мандаринки и заливаем фруктовым желе.

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