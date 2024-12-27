Самый вкусный новогодний десерт с мандаринами: без теста, муки и выпечки
Один из самых вкусных и простых в приготовлении домашних десертов – панна-кота. Готовить десерт можно с разными вкусами, добавляя ягоды, шоколад, ваниль, шоколад, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной панна-коты, основа которой – сливки с желатином, а для яркого вкуса добавьте мандаринки.
Ингредиенты:
- 7 г желатина
- 50 мл воды
- 400 мл сливок 15-20% (можно и жирнее)
- 70-80 г сахарной пудры
- ванилин/ванильный экстракт
- мандаринки
- 1 упаковка апельсинового/мандаринового желе
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой и оставьте набухать.
2. В кастрюльку отправляем сливки, сахарную пудру и ванилин. Нагреваем массу на среднем огне не доводя до кипения. Добавляем набухший желатин и перемешиваем до полного его растворения.
3. Разливаем сливочную массу по формочкам и отправляем в холодильник до полного застывание.
4. Затем выкладываем мандаринки и заливаем фруктовым желе.
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