Самый вкусный новогодний десерт с мандаринами: без теста, муки и выпечки

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт десерта

Один из самых вкусных и простых в приготовлении домашних десертов – панна-кота. Готовить десерт можно с разными вкусами, добавляя ягоды, шоколад, ваниль, шоколад, сгущенное молоко.

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Вкусный домашний десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной панна-коты, основа которой – сливки с желатином, а для яркого вкуса добавьте мандаринки.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 7 г желатина
  • 50 мл воды
  • 400 мл сливок 15-20% (можно и жирнее)
  • 70-80 г сахарной пудры
  • ванилин/ванильный экстракт
  • мандаринки
  • 1 упаковка апельсинового/мандаринового желе

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой и оставьте набухать.

Желатин с водой

2. В кастрюльку отправляем сливки, сахарную пудру и ванилин. Нагреваем массу на среднем огне не доводя до кипения. Добавляем набухший желатин и перемешиваем до полного его растворения.

Основа для десерта

3. Разливаем сливочную массу по формочкам и отправляем в холодильник до полного застывание.

Приготовление десерта

4. Затем выкладываем мандаринки и заливаем фруктовым желе.

Готовый десерт

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