Самый вкусный одесский форшмак для бутербродов: как приготовить
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Если хочется разнообразить привычные завтраки или быстро приготовить вкусную пасту для бутербродов, обратите внимание на одесский форшмак. Для этой закуски понадобится всего несколько доступных продуктов, а результат приятно удивит насыщенным вкусом и нежной текстурой. Форшмак прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом, гренками или крекерами. Приготовление занимает совсем немного времени, поэтому рецепт пригодится даже в будни.
Идея приготовления идеального одесского форшмака опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- селедец – 300 г
- яйца отварные – 2 шт.
- лук репчатый – 50 г
- кислое яблоко – 150 г
- хлеб – для подачи
Способ приготовления:
1. Для начала очистите сельдь от костей, если это необходимо, и мелко нарежьте филе.
2. Лук очистите и нарежьте как можно мельче. Отварные яйца натрите на мелкой или средней тёрке.
3. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, после чего также натрите на терке. Для форшмака лучше всего использовать кислые сорта яблок, ведь они делают вкус более сбалансированным.
4. В глубокой миске смешайте измельченную сельдь, яйца, лук и яблоко. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
5. По желанию массу можно дополнительно измельчить блендером. В этом случае форшмак станет более нежным и кремообразным.
6. Готовую пасту равномерно распределите по ломтикам свежего или поджаренного хлеба и сразу подавайте к столу.
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