Самый вкусный одесский форшмак для бутербродов: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
357
Самый вкусный одесский форшмак для бутербродов: как приготовить
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Если хочется разнообразить привычные завтраки или быстро приготовить вкусную пасту для бутербродов, обратите внимание на одесский форшмак. Для этой закуски понадобится всего несколько доступных продуктов, а результат приятно удивит насыщенным вкусом и нежной текстурой. Форшмак прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом, гренками или крекерами. Приготовление занимает совсем немного времени, поэтому рецепт пригодится даже в будни.

Идея приготовления идеального одесского форшмака опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Самый вкусный одесский форшмак для бутербродов: как приготовить

Ингредиенты:

  • селедец – 300 г
  • яйца отварные – 2 шт.
  • лук репчатый – 50 г
  • кислое яблоко – 150 г
  • хлеб – для подачи

Способ приготовления:

Самый вкусный одесский форшмак для бутербродов: как приготовить

1. Для начала очистите сельдь от костей, если это необходимо, и мелко нарежьте филе.

2. Лук очистите и нарежьте как можно мельче. Отварные яйца натрите на мелкой или средней тёрке.

Самый вкусный одесский форшмак для бутербродов: как приготовить

3. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, после чего также натрите на терке. Для форшмака лучше всего использовать кислые сорта яблок, ведь они делают вкус более сбалансированным.

4. В глубокой миске смешайте измельченную сельдь, яйца, лук и яблоко. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

Самый вкусный одесский форшмак для бутербродов: как приготовить

5. По желанию массу можно дополнительно измельчить блендером. В этом случае форшмак станет более нежным и кремообразным.

6. Готовую пасту равномерно распределите по ломтикам свежего или поджаренного хлеба и сразу подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты