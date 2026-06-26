Если хочется разнообразить привычные завтраки или быстро приготовить вкусную пасту для бутербродов, обратите внимание на одесский форшмак. Для этой закуски понадобится всего несколько доступных продуктов, а результат приятно удивит насыщенным вкусом и нежной текстурой. Форшмак прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом, гренками или крекерами. Приготовление занимает совсем немного времени, поэтому рецепт пригодится даже в будни.

Идея приготовления идеального одесского форшмака опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

селедец – 300 г

яйца отварные – 2 шт.

лук репчатый – 50 г

кислое яблоко – 150 г

хлеб – для подачи

Способ приготовления:

1. Для начала очистите сельдь от костей, если это необходимо, и мелко нарежьте филе.

2. Лук очистите и нарежьте как можно мельче. Отварные яйца натрите на мелкой или средней тёрке.

3. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, после чего также натрите на терке. Для форшмака лучше всего использовать кислые сорта яблок, ведь они делают вкус более сбалансированным.

4. В глубокой миске смешайте измельченную сельдь, яйца, лук и яблоко. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

5. По желанию массу можно дополнительно измельчить блендером. В этом случае форшмак станет более нежным и кремообразным.

6. Готовую пасту равномерно распределите по ломтикам свежего или поджаренного хлеба и сразу подавайте к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: